В России за сутки выявили 25 033 новых случая коронавируса
За последние сутки в России коронавирус выявили у 25 033 человек, следует из статистики оперштаба на 11 июля. Умерли 749 пациентов с COVID-19. Общее число случаев заражения в стране достигло 5 783 333. В целом за все время пандемии в результате заболевания скончались 143 002 человека.
Вчера, 10 июля, оперштаб сообщил о 25 082 новых случаях COVID-19. Умерли 752 человека. За сутки в России полностью выздоровели 17 382 человека. Общее число выздоровевших возросло до 5 200 219.
В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 5410 человек, выздоровели 6835 граждан, умерли 110 пациентов. За все время в столице инфекция была выявлена у 1 429 238 жителей. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Подмосковье (+2511), Санкт-Петербург (+2007), Нижегородская (+525) и Воронежская (+430) области.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 186,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 33,8 млн случаев, Индии (свыше 30,8 млн) и Бразилии (более 19 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., в гражданский оборот также поступила и однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».