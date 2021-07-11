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В Москве 68 000 иностранцев прошли вакцинацию от коронавируса

Ведомости

С начала кампании по вакцинации трудовых мигрантов в Москве прививку сделали около 68 000 иностранных граждан, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

«Всего в столице 68 000 иностранных горожан прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении.

При этом 24 000 из них сделали прививку в крупнейшем пункте вакцинации в «Лужниках», который открыли 7 июля.

27 июня президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 июля организовать вакцинацию трудовых мигрантов. Также правительство должно запустить платную вакцинацию от коронавируса для иностранцев и лиц без гражданства.

В Москве с 27 июня в пилотном режиме началась вакцинация трудовых мигрантов от коронавируса в многофункциональном миграционном центре в Сахарово. Услуги по вакцинации оплачивает работодатель, он же получает сертификаты работников, отметили в мэрии. Стоимость услуг составляет 1300 руб. на одного сотрудника.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных