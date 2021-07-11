В Москве 68 000 иностранцев прошли вакцинацию от коронавируса
С начала кампании по вакцинации трудовых мигрантов в Москве прививку сделали около 68 000 иностранных граждан, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.
«Всего в столице 68 000 иностранных горожан прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении.
При этом 24 000 из них сделали прививку в крупнейшем пункте вакцинации в «Лужниках», который открыли 7 июля.
27 июня президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 июля организовать вакцинацию трудовых мигрантов. Также правительство должно запустить платную вакцинацию от коронавируса для иностранцев и лиц без гражданства.
В Москве с 27 июня в пилотном режиме началась вакцинация трудовых мигрантов от коронавируса в многофункциональном миграционном центре в Сахарово. Услуги по вакцинации оплачивает работодатель, он же получает сертификаты работников, отметили в мэрии. Стоимость услуг составляет 1300 руб. на одного сотрудника.