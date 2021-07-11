В Москве 68 000 иностранцев прошли вакцинацию от коронавируса

В Москве с 27 июня в пилотном режиме началась вакцинация трудовых мигрантов от коронавируса в многофункциональном миграционном центре в Сахарово. Услуги по вакцинации оплачивает работодатель, он же получает сертификаты работников, отметили в мэрии. Стоимость услуг составляет 1300 руб. на одного сотрудника.