Путин подписал закон о создании базы данных медосмотров трудовых мигрантов

Согласно закону, для получения разрешения на проживание или вида на жительство иностранный гражданин должен пройти медосвидетельствование, чтобы исключить употребление им наркотиков или других психотропных веществ и наличие заболевания, вызываемого ВИЧ-инфекцией. Также мигрантов должны проверять на наличие инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и входящих в перечень, который утверждает кабмин.