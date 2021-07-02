Путин подписал закон о создании базы данных медосмотров трудовых мигрантов
Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единой федеральной санитарно-эпидемиологической базы данных, где будет содержаться информация о результатах медицинских осмотров трудовых мигрантов, в частности, о проверках на опасные инфекционные заболевания. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно закону, для получения разрешения на проживание или вида на жительство иностранный гражданин должен пройти медосвидетельствование, чтобы исключить употребление им наркотиков или других психотропных веществ и наличие заболевания, вызываемого ВИЧ-инфекцией. Также мигрантов должны проверять на наличие инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и входящих в перечень, который утверждает кабмин.
При наличии таких заболеваний или выявления употребления наркотиков и психотропных веществ иностранному гражданину откажут в разрешении на временное проживание в России или виде на жительство. Кроме того, уже выданные документы могут быть аннулированы.
Закон устанавливает, что медосвидетельствование проводится в медицинских организациях, расположенных на территории России. Их перечень устанавливает высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ.
27 июня Путин поручил правительству до 15 июля организовать вакцинацию трудовых мигрантов от коронавируса. Также правительство должно запустить платную вакцинацию от коронавируса для иностранцев и лиц без гражданства.