Власти Москвы назвали условия вакцинации мигрантов

«В первые 10 дней мы будем реализовывать это в тестовом режиме по заявкам работодателей таким образом, чтобы трудовые коллективы могли самостоятельно приезжать и организовывать прививку своих работников. В дальнейшем мы, конечно, будем упрощать эту схему, расширять ее, чтобы сделать вакцинацию доступнее для большинства групп трудовых мигрантов и тех мигрантов, которые находятся в Москве достаточно длительное время», — пояснил столичный градоначальник Сергей Собянин.