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Власти Москвы назвали условия вакцинации мигрантов

Ведомости

В Москве в многофункциональном миграционном центре в Сахарово с 27 июня в пилотном режиме началась вакцинация трудовых мигрантов от коронавируса, говорится на сайте мэра столицы. 

С 29 июня в столице откроется еще один пункт вакцинации для трудовых мигрантов на территории торгового центра «Садовод». Пункт будет открыт с 08:00 до 20:00 и сможет принимать более 2000 посетителей в день, отмечается в сообщении. 

Услуги по вакцинации оплачивает работодатель, он же получает сертификаты работников, отметили в мэрии. Стоимость услуг составляет 1300 руб. на одного сотрудника.

Сейчас вакцинация проходит в пилотном режиме по заявкам работодателей: те, кто попал под требования главного санитарного врача Москвы — кафе и рестораны, предприятия сферы услуг, курьерские службы и другие — обязаны вакцинировать 60% работников. Прививки можно сделать после осмотра врача однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт».

«В первые 10 дней мы будем реализовывать это в тестовом режиме по заявкам работодателей таким образом, чтобы трудовые коллективы могли самостоятельно приезжать и организовывать прививку своих работников. В дальнейшем мы, конечно, будем упрощать эту схему, расширять ее, чтобы сделать вакцинацию доступнее для большинства групп трудовых мигрантов и тех мигрантов, которые находятся в Москве достаточно длительное время», — пояснил столичный градоначальник Сергей Собянин. 

О необходимости проработать вопрос о платной вакцинации иностранцев президент России Владимир Путин сообщил в ходе пленарного заседания ПМЭФ. После него глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что первыми смогут привиться от коронавируса иностранцы, которые работают в России. Прививки им будут делать вакциной «Спутник лайт».

27 июня Путин поручил правительству до 15 июля организовать вакцинацию трудовых мигрантов. Также правительство должно запустить платную вакцинацию от коронавируса для иностранцев и лиц без гражданства.

Ранее о введении обязательной вакцинации от коронавируса для работников ряда сфер, включая бюджетников, объявили в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в других регионах. В России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт».

Ранее по теме: Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве крайне сложной
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных