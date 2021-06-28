Власти Москвы назвали условия вакцинации мигрантов
В Москве в многофункциональном миграционном центре в Сахарово с 27 июня в пилотном режиме началась вакцинация трудовых мигрантов от коронавируса, говорится на сайте мэра столицы.
С 29 июня в столице откроется еще один пункт вакцинации для трудовых мигрантов на территории торгового центра «Садовод». Пункт будет открыт с 08:00 до 20:00 и сможет принимать более 2000 посетителей в день, отмечается в сообщении.
Услуги по вакцинации оплачивает работодатель, он же получает сертификаты работников, отметили в мэрии. Стоимость услуг составляет 1300 руб. на одного сотрудника.
Сейчас вакцинация проходит в пилотном режиме по заявкам работодателей: те, кто попал под требования главного санитарного врача Москвы — кафе и рестораны, предприятия сферы услуг, курьерские службы и другие — обязаны вакцинировать 60% работников. Прививки можно сделать после осмотра врача однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт».
«В первые 10 дней мы будем реализовывать это в тестовом режиме по заявкам работодателей таким образом, чтобы трудовые коллективы могли самостоятельно приезжать и организовывать прививку своих работников. В дальнейшем мы, конечно, будем упрощать эту схему, расширять ее, чтобы сделать вакцинацию доступнее для большинства групп трудовых мигрантов и тех мигрантов, которые находятся в Москве достаточно длительное время», — пояснил столичный градоначальник Сергей Собянин.
О необходимости проработать вопрос о платной вакцинации иностранцев президент России Владимир Путин сообщил в ходе пленарного заседания ПМЭФ. После него глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что первыми смогут привиться от коронавируса иностранцы, которые работают в России. Прививки им будут делать вакциной «Спутник лайт».
27 июня Путин поручил правительству до 15 июля организовать вакцинацию трудовых мигрантов. Также правительство должно запустить платную вакцинацию от коронавируса для иностранцев и лиц без гражданства.
Ранее о введении обязательной вакцинации от коронавируса для работников ряда сфер, включая бюджетников, объявили в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в других регионах. В России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт».