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Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве крайне сложной

Ведомости

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве крайне сложная, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на мэра города Сергея Собянина.

«За последнюю неделю мы побили новые рекорды по количеству госпитализаций, людей в реанимации, а также по количеству умерших от коронавируса», — рассказал он.

Собянин отметил, что именно поэтому в Москве с 28 июня ввели обязательные QR-коды для посещения кафе и ресторанов. Код может получить человек, который перенес коронавирус в течение последних шести месяцев, сделал прививку от коронавируса или получил отрицательный ПЦР-тест. Мэр добавил, что в результате таких мер количество записей на вакцинацию в рабочие дни выросло до 86 тыс.

«Еще раз повторю, что мы имеем дело с новым и более заразным штаммом, очень смертельным. Прошу всех беречь себя и при первой же возможности сделать прививку», — подчеркнул Собянин. Ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщала, что в столице увеличивается число госпитализаций людей с коронавирусом. По ее словам, 15% госпитализированных находятся в реанимациях.

По данным оперштаба на 28 июля, в Москве за сутки выявили 7246 случаев заражения коронавирусом. За весь период в Москве зарегистрировано 1 346 183 случая заражения, из них 175 682 пациента продолжают лечение, 1 148 291 – выздоровел. 22 210 умерли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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