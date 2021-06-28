Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве крайне сложной
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве крайне сложная, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на мэра города Сергея Собянина.
«За последнюю неделю мы побили новые рекорды по количеству госпитализаций, людей в реанимации, а также по количеству умерших от коронавируса», — рассказал он.
Собянин отметил, что именно поэтому в Москве с 28 июня ввели обязательные QR-коды для посещения кафе и ресторанов. Код может получить человек, который перенес коронавирус в течение последних шести месяцев, сделал прививку от коронавируса или получил отрицательный ПЦР-тест. Мэр добавил, что в результате таких мер количество записей на вакцинацию в рабочие дни выросло до 86 тыс.
«Еще раз повторю, что мы имеем дело с новым и более заразным штаммом, очень смертельным. Прошу всех беречь себя и при первой же возможности сделать прививку», — подчеркнул Собянин. Ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщала, что в столице увеличивается число госпитализаций людей с коронавирусом. По ее словам, 15% госпитализированных находятся в реанимациях.
По данным оперштаба на 28 июля, в Москве за сутки выявили 7246 случаев заражения коронавирусом. За весь период в Москве зарегистрировано 1 346 183 случая заражения, из них 175 682 пациента продолжают лечение, 1 148 291 – выздоровел. 22 210 умерли.