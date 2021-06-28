Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве крайне сложной

«Еще раз повторю, что мы имеем дело с новым и более заразным штаммом, очень смертельным. Прошу всех беречь себя и при первой же возможности сделать прививку», — подчеркнул Собянин. Ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщала, что в столице увеличивается число госпитализаций людей с коронавирусом. По ее словам, 15% госпитализированных находятся в реанимациях.