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МИД России осудил Францию за заявления о вакцинах

Ведомости

Россия считает дискриминационными заявления французской стороны о российских и китайских вакцинах от коронавируса, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон выразил сожаление по поводу того, что Греция пускает на свою территорию привитых вакцинами из России и Китая.

«Мы осуждаем Францию за подобные дискриминационные высказывания ее высокопоставленного представителя, которые возрождают в Европе дух неонацистской сегрегации. Госсекретарь МИД Франции — не специалист-вирусолог, чтобы читать лекции на этот счёт суверенным государствам, увязывая медицину с национальной принадлежностью», — написала Захарова в Telegram.

Захарова считает, что в подобных заявлениях проявляется обида Франции, вызванная тем, что в стране так и не разработали собственную вакцину. Представитель отечественного МИДа также обратила внимание на слова французского вирусолога Мари-Поль Кьени, заявившей ранее об эффективности «Спутника V».

Ранее на саммите ЕС в конце июня канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон подвергли критике страны, которые принимают российских туристов, привитых, по их мнению, «менее эффективными российскими и китайскими вакцинами». Отдельное неудовольствие было высказано в адрес Греции, которая разрешает въезд россиянам, привитым «Спутником V», в то время как эта вакцина еще не была одобрена учреждениями ЕС.

Ранее по теме: Франция и Германия закрываются для российских путешественников

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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