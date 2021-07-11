МИД России осудил Францию за заявления о вакцинах

Ранее на саммите ЕС в конце июня канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон подвергли критике страны, которые принимают российских туристов, привитых, по их мнению, «менее эффективными российскими и китайскими вакцинами». Отдельное неудовольствие было высказано в адрес Греции, которая разрешает въезд россиянам, привитым «Спутником V», в то время как эта вакцина еще не была одобрена учреждениями ЕС.