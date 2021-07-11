«Спутник V» показал высокие показатели безопасности в ходе вакцинации пожилых в Сан-Марино
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» имеет высокий профиль переносимости среди пациентов старше 60 лет, пришли к выводу исследователи, проанализировав данные по использовании этого препарата в Сан-Марино, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Результаты исследования опубликованы в журнале EClinicalMedicine, который издается журналом The Lancet. Исследователи проанализировали с 4 марта по 8 апреля случаи вакцинации людей старше 60 лет в Сан-Марино одним или двумя компонентами препарата.
«Наши результаты, несмотря на их предварительный характер, дают основания полагать, что "Спутник V" имеет высокий профиль переносимости в возрастной группе 60 и более лет с точки зрения возникновения краткосрочных нежелательных явлений вследствие вакцинации», — говорится в публикации.
«Спутник V» был зарегистрирован в России в августе прошлого года и стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Некоторые страны открыли собственное производство «Спутника V» на своей территории.
Ранее в РФПИ сообщили, что интервал между прививками первой и второй дозами «Спутника V» в некоторых странах может быть увеличен с трех недель до полугода. В фонде отметили, что увеличение интервала между прививками обеспечивает лучший иммунный ответ и не связано с продажами препарата за рубежом. Позже представитель РФПИ уточнил «Ведомостям», что данные изменения не будут распространяться на вакцинацию в России.