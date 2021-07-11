«Спутник V» показал высокие показатели безопасности в ходе вакцинации пожилых в Сан-Марино

Ранее в РФПИ сообщили, что интервал между прививками первой и второй дозами «Спутника V» в некоторых странах может быть увеличен с трех недель до полугода. В фонде отметили, что увеличение интервала между прививками обеспечивает лучший иммунный ответ и не связано с продажами препарата за рубежом. Позже представитель РФПИ уточнил «Ведомостям», что данные изменения не будут распространяться на вакцинацию в России.