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«Спутник V» показал высокие показатели безопасности в ходе вакцинации пожилых в Сан-Марино

Ведомости

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» имеет высокий профиль переносимости среди пациентов старше 60 лет, пришли к выводу исследователи, проанализировав данные по использовании этого препарата в Сан-Марино, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Результаты исследования опубликованы в журнале EClinicalMedicine, который издается журналом The Lancet. Исследователи проанализировали с 4 марта по 8 апреля случаи вакцинации людей старше 60 лет в Сан-Марино одним или двумя компонентами препарата.

«Наши результаты, несмотря на их предварительный характер, дают основания полагать, что "Спутник V" имеет высокий профиль переносимости в возрастной группе 60 и более лет с точки зрения возникновения краткосрочных нежелательных явлений вследствие вакцинации», — говорится в публикации.

«Спутник V» был зарегистрирован в России в августе прошлого года и стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Некоторые страны открыли собственное производство «Спутника V» на своей территории.

Ранее в РФПИ сообщили, что интервал между прививками первой и второй дозами «Спутника V» в некоторых странах может быть увеличен с трех недель до полугода. В фонде отметили, что увеличение интервала между прививками обеспечивает лучший иммунный ответ и не связано с продажами препарата за рубежом. Позже представитель РФПИ уточнил «Ведомостям», что данные изменения не будут распространяться на вакцинацию в России.

Ранее по теме: Интервал между прививками «Спутника V» могут увеличить до полугода в ряде стран

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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