Интервал между прививками «Спутника V» могут увеличить до полугода в ряде стран
Интервал между прививками первой и второй дозами вакцины от коронавируса «Спутник V» в некоторых странах может быть увеличен с трех недель до полугода, сообщил Reuters со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
В фонде отметили, что увеличение интервала между прививками обеспечивает лучший иммунный ответ и не связано с продажами препарата за рубежом.
Позже представитель РФПИ уточнил «Ведомостям», что данные изменения не будут распространяться на вакцинацию в России.
Ранее на этой неделе медицинский регулятор Филиппин сообщил, что НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, в котором был разработан «Спутник V», предложил увеличить интервал между компонентами вакцины с 21 до 90 дней.
«Спутник V» был зарегистрирован в России в августе прошлого года и стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Некоторые страны открыли собственное производство «Спутника V» на своей территории.