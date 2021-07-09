В Кремле назвали труднодостижимой вакцинацию от коронавируса всех россиян
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вакцинация от коронавируса всех жителей России желательна, но труднодостижима. Так он прокомментировал призыв главы Роспотребнадзора Анны Поповой привить от коронавируса всех россиян.
«Конечно, в идеале, учитывая, что вакцинация является единственным способом эффективной борьбы с пандемией, конечно, хотелось бы, чтобы все оказались так или иначе привитыми. Но, конечно, в реальности это весьма и весьма труднодостижимый результат», — сказал Песков.
Он пояснил, что предстоит провести исследования вакцины от коронавируса на детях и подростках до 18 лет. Также существуют ковиддиссиденты и «вакцинные диссиденты», которые не хотят делать прививки. «Но в любом случае стремится к тому, чтобы подавляющее большинство оказалось вакцинированным, надо, и конечно, мы это будем делать», — подчеркнул Песков.
По его словам, объемы производства вакцин от коронавируса постоянно растут, в первую очередь для российского рынка. Все потребности в препарате будут обеспечены, добавил Песков.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил обновить модель вакцинации населения и привить от коронавируса 80-90% россиян. Ранее ученые заявляли, что для формирования популяционного иммунитета к вирусу нужно привить 60-70% населения к осени этого года. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что прививку первым компонентом вакцины сделали около 27 млн россиян, обе прививки сделали 18,5 млн человек.