В Кремле назвали труднодостижимой вакцинацию от коронавируса всех россиян

Он пояснил, что предстоит провести исследования вакцины от коронавируса на детях и подростках до 18 лет. Также существуют ковиддиссиденты и «вакцинные диссиденты», которые не хотят делать прививки. «Но в любом случае стремится к тому, чтобы подавляющее большинство оказалось вакцинированным, надо, и конечно, мы это будем делать», — подчеркнул Песков.