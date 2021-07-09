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В Кремле назвали труднодостижимой вакцинацию от коронавируса всех россиян

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вакцинация от коронавируса всех жителей России желательна, но труднодостижима. Так он прокомментировал призыв главы Роспотребнадзора Анны Поповой привить от коронавируса всех россиян.

«Конечно, в идеале, учитывая, что вакцинация является единственным способом эффективной борьбы с пандемией, конечно, хотелось бы, чтобы все оказались так или иначе привитыми. Но, конечно, в реальности это весьма и весьма труднодостижимый результат», — сказал Песков.

Он пояснил, что предстоит провести исследования вакцины от коронавируса на детях и подростках до 18 лет. Также существуют ковиддиссиденты и «вакцинные диссиденты», которые не хотят делать прививки. «Но в любом случае стремится к тому, чтобы подавляющее большинство оказалось вакцинированным, надо, и конечно, мы это будем делать», — подчеркнул Песков.

По его словам, объемы производства вакцин от коронавируса постоянно растут, в первую очередь для российского рынка. Все потребности в препарате будут обеспечены, добавил Песков.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил обновить модель вакцинации населения и привить от коронавируса 80-90% россиян. Ранее ученые заявляли, что для формирования популяционного иммунитета к вирусу нужно привить 60-70% населения к осени этого года. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что прививку первым компонентом вакцины сделали около 27 млн россиян, обе прививки сделали 18,5 млн человек.

Ранее по теме: Мишустин поручил довести коллективный иммунитет к COVID-19 до 80-90%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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