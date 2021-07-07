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Мишустин поручил довести коллективный иммунитет к COVID-19 до 80-90%

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и Минздраву обновить модель вакцинации россиян, чтобы иммунитет к коронавирусу был у 80-90% населения. Поручение опубликовано на сайте правительства. Ранее ученые заявляли, что для победы над пандемией нужно к осени этого года сформировать иммунитет у 60-70% жителей страны.

«Актуализировать эпидемиолого-математическую модель вакцинации населения Российской Федерации, имея в виду необходимость достижения уровня коллективного иммунитета не менее 80 (90) процентов», — говорится в поручении.

Также в модели вакцинации должна учитываться вакцинация иностранцев и лиц без гражданства, которые находятся в России, ревакцинация жителей страны с учетом мутаций коронавируса и другие актуальные факторы. Роспотребнадзор и Минздрав должны будут рассчитать потребность в вакцине от коронавируса. Поручение должно быть выполнено до 8 июля.

В Москве уже началась ревакцинация от коронавируса и вакцинация трудовых мигрантов. Сделать повторную прививку от коронавируса можно в 21 пункте вакцинации. Для ревакцинации используются вакцины «Спутник V» и «Спутник лайт». Для вакцинации мигрантов также используют «Спутник лайт». В конце июня министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что прививку первым компонентом вакцины от коронавируса сделали более 23 млн россиян.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных