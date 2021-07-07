Мишустин поручил довести коллективный иммунитет к COVID-19 до 80-90%
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и Минздраву обновить модель вакцинации россиян, чтобы иммунитет к коронавирусу был у 80-90% населения. Поручение опубликовано на сайте правительства. Ранее ученые заявляли, что для победы над пандемией нужно к осени этого года сформировать иммунитет у 60-70% жителей страны.
«Актуализировать эпидемиолого-математическую модель вакцинации населения Российской Федерации, имея в виду необходимость достижения уровня коллективного иммунитета не менее 80 (90) процентов», — говорится в поручении.
Также в модели вакцинации должна учитываться вакцинация иностранцев и лиц без гражданства, которые находятся в России, ревакцинация жителей страны с учетом мутаций коронавируса и другие актуальные факторы. Роспотребнадзор и Минздрав должны будут рассчитать потребность в вакцине от коронавируса. Поручение должно быть выполнено до 8 июля.
В Москве уже началась ревакцинация от коронавируса и вакцинация трудовых мигрантов. Сделать повторную прививку от коронавируса можно в 21 пункте вакцинации. Для ревакцинации используются вакцины «Спутник V» и «Спутник лайт». Для вакцинации мигрантов также используют «Спутник лайт». В конце июня министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что прививку первым компонентом вакцины от коронавируса сделали более 23 млн россиян.