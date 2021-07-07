Мишустин поручил довести коллективный иммунитет к COVID-19 до 80-90%

Также в модели вакцинации должна учитываться вакцинация иностранцев и лиц без гражданства, которые находятся в России, ревакцинация жителей страны с учетом мутаций коронавируса и другие актуальные факторы. Роспотребнадзор и Минздрав должны будут рассчитать потребность в вакцине от коронавируса. Поручение должно быть выполнено до 8 июля.