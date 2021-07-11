В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за ожидающихся ливней и града

В июне в Крыму был введен режим ЧС после выпадения почти двух месячных норм осадков. Затопленными оказались несколько районов полуострова, местные власти провели эвакуацию части жителей. Роспотребнадзор предписал приостановить работу пляжей на пострадавших от наводнения территориях. 22 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ситуация в регионе стабилизировалась. По его словам, ущерб от чрезвычайной ситуации в республике предварительно оценивается в 12,5 млрд руб.