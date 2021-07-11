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В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за ожидающихся ливней и града

Ведомости

Управление МЧС России по Республике Крым объявило штормовое предупреждение в связи с надвигающимися ливнями, грозами и градом.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1-2 часа и до конца суток 11 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с», — сообщается на сайте ведомства.

В ведомстве предупредили о возможных авариях на объектах ЖКХ и энергетики, падениях деревьев и слабо укрепленных конструкций, а также подтоплениях. Жителям и туристам рекомендовано ограничить выход в горно-лесную местность и море.

В июне в Крыму был введен режим ЧС после выпадения почти двух месячных норм осадков. Затопленными оказались несколько районов полуострова, местные власти провели эвакуацию части жителей. Роспотребнадзор предписал приостановить работу пляжей на пострадавших от наводнения территориях. 22 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ситуация в регионе стабилизировалась. По его словам, ущерб от чрезвычайной ситуации в республике предварительно оценивается в 12,5 млрд руб.

4 июля из-за сильных ливней из берегов вышли три реки, десятки жилых домов в Красногвардейском и Бахчисарайском районах оказались подтоплены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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