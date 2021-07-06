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В Крыму оценили ущерб сельхозугодьям из-за подтопления

Ведомости

Свыше 18 000 га сельхозугодий подверглось подтоплению из-за ливней в Крыму, сообщил министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин, ссылаясь на предварительные данные.

Ранее об угрозе подтопления территорий из-за сильных дождей в период с 3 по 5 июля предупреждало главное управление МЧС России по Крыму.

«По предварительным данным, по Республике Крым из-за ливней подверглось подтоплению более 18 000 га сельхозугодий. Гибель отмечена на территории 355 га», — написал Рюмшин в Facebook.

В частности, в Бахчисарайском районе пострадало 17,5 га, а сумма ущерба оценивается в 26 млн руб. Это является наибольшим показателем по региону, подчеркнул Рюмшин.

«Наибольшие очаги подтоплений отмечены в Раздольненском районе на полях, засеянных пшеницей и ячменем, – 15 000 га, погибло – 150 га, ущерб составил 2,9 млн руб.», — добавил он.

Территории, где произошла гибель посевов, будут признаны зоной чрезвычайной ситуации. Как отметил министр, крымский минсельхоз в этом случае направит соответствующие документы о понесенных тратах в федеральное ведомство. Сумма ущерба, а также возмещение будут определены после подтверждения документов.

В июне в Крыму был введен режим ЧС после выпадения почти двух месячных норм осадков. Затопленными оказались несколько районов полуострова, местные власти провели эвакуацию части жителей. Роспотребнадзор предписал приостановить работу пляжей на пострадавших от наводнения территориях. 22 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ситуация в регионе стабилизировалась. По его словам, ущерб от чрезвычайной ситуации в республике предварительно оценивается в 12,5 млрд руб.

Ранее по теме: Аксенов оценил ущерб Крыму от непогоды в 12,5 млрд рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных