В Калужской области уволили врача и медсестру после введения воды вместо вакцины

Вакцина «Ковивак» зарегистрирована 20 февраля этого года. Она пользуется повышенной популярностью среди россиян. Так, в конце июня препарат кончился из-за повышенного спроса в Москве. 10 июля в столицу доставили новую партию вакцины, которая вновь закончилась — уже за сутки. Особенность вакцины заключается в том, что она создана на основе цельного вируса SARS-CoV-2, лишенного инфекционных свойств и потому не способного навредить организму человека. Иммунитет после применения препарата схож с тем, что вырабатывается после COVID-19. Кроме того, по словам главного врача 2-го диагностического отделения АО «Медицина» Максима Терского, «Ковивак» популярен, потому что является однокомпонентным: одной прививки достаточно для завершения вакцинации.