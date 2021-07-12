В Калужской области уволили врача и медсестру после введения воды вместо вакцины
Медсестра вводила прививающимся воду вместо вакцины против коронавируса «Ковивак» в Жуковской ЦРБ Калужской области, так как по неосторожности разбила ампулы с препаратом. Сейчас она и допустивший подмену врач уволены, сообщили в пресс-службе правительства региона. Ранее сообщалось, что вода была введена, так как в тот день вакцина закончилась.
«Проверка показала, что по неосторожности медицинской сестрой прививочной бригады были разбиты три ампулы вакцины. В этой связи 26 июня при вакцинации вторым компонентом двум пациентам вместо вакцины была введена вода для инъекций», — говорится в сообщении администрации региона. Там заверили, что после выявления факта подлога пациентов вакцинировали уже настоящим препаратом в тот же день.
«Врач Жуковской ЦРБ, допустивший подлог медпрепарата, уволен. Медсестра, вколовшая инъекцию воды, находится в отпуске, но после выхода из него также будет уволена за халатное отношение к служебным обязанностям», — добавили в администрации Калужской области. Губернатор региона Владислав Шапша заявил, что вводить людей в заблуждение в таких случаях недопустимо.
«Все, кто проходит вакцинацию в лечебных учреждениях региона, должны видеть, какой препарат им вкалывают. Это правило должно быть безусловным, чтобы ни у кого на этот счет не было никаких сомнений», — заключил Шапша.
В начале июля в Жуковской центральной районной больнице Калужской области медсестра ввела пациенту воду вместо второго компонента вакцины от коронавируса «Ковивак». Тогда губернатор Шапша сообщил в своем Telegram-канале, что медсестра хотела скрыть факт того, что вакцина закончилась. По факту инцидента была начата служебная проверка.
Сейчас, по данным правительства Калужской области, привито 188 435 жителей региона первым компонентом вакцины (38,6% от плана). Полностью вакцинацию закончили 114 854 человека (23,6% от плана).
Вакцина «Ковивак» зарегистрирована 20 февраля этого года. Она пользуется повышенной популярностью среди россиян. Так, в конце июня препарат кончился из-за повышенного спроса в Москве. 10 июля в столицу доставили новую партию вакцины, которая вновь закончилась — уже за сутки. Особенность вакцины заключается в том, что она создана на основе цельного вируса SARS-CoV-2, лишенного инфекционных свойств и потому не способного навредить организму человека. Иммунитет после применения препарата схож с тем, что вырабатывается после COVID-19. Кроме того, по словам главного врача 2-го диагностического отделения АО «Медицина» Максима Терского, «Ковивак» популярен, потому что является однокомпонентным: одной прививки достаточно для завершения вакцинации.