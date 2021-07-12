Врач назвал причину популярности вакцины «КовиВак» среди россиян
Вакцина от коронавируса «КовиВак» популярна, потому что она однокомпонентная – одной прививки достаточно для завершения вакцинации, сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на главного врача 2-го диагностического отделения АО «Медицина» Максима Терского.
По его словам, объем производства препарата пока небольшой, поэтому приходится искать ее в различных пунктах вакцинации. Терский пояснил, что инактивированная вакцина потенциально имеет гораздо больше антигенов, чем векторные вакцины, что может стать ключевым фактором в условиях быстрой мутации вируса.
«Вакцинация является лучшим способом достижения как индивидуального, так и коллективного иммунитета. Если вы болели в прошлом году — вакцинируйтесь. Если прививались полгода назад — вакцинируйтесь снова. Если вы не болели и не делали прививку – вакцинируйтесь», — добавил Терский.
«КовиВак», разработанный в Центре им. Чумакова, был зарегистрирован 20 февраля этого года. Особенность вакцины заключается в том, что она создана на основе цельного вируса SARS-CoV-2, лишенного инфекционных свойств и потому не способного навредить организму человека. Иммунитет после применения препарата схож с тем, что вырабатывается после COVID-19. Власти Москвы несколько раз сообщали, что вакцина закончилась в пунктах вакцинации от коронавируса.
Утром в субботу, 10 июля, в столицу поступила партия вакцины от коронавируса «КовиВак», сообщали в мэрии. Однако к концу дня препарат в городе закончился. До этого запись на прививку препаратом от Центра им. Чумакова в столице приостанавливалась дважды. В воскресенье депздрав сообщил, что москвичи, которые не успели привиться «КовиВаком», смогут пройти вакцинацию этим препаратом в приоритетном порядке позже.