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Врач назвал причину популярности вакцины «КовиВак» среди россиян

Ведомости

Вакцина от коронавируса «КовиВак» популярна, потому что она однокомпонентная – одной прививки достаточно для завершения вакцинации, сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на главного врача 2-го диагностического отделения АО «Медицина» Максима Терского.

По его словам, объем производства препарата пока небольшой, поэтому приходится искать ее в различных пунктах вакцинации. Терский пояснил, что инактивированная вакцина потенциально имеет гораздо больше антигенов, чем векторные вакцины, что может стать ключевым фактором в условиях быстрой мутации вируса.

«Вакцинация является лучшим способом достижения как индивидуального, так и коллективного иммунитета. Если вы болели в прошлом году — вакцинируйтесь. Если прививались полгода назад — вакцинируйтесь снова. Если вы не болели и не делали прививку – вакцинируйтесь», — добавил Терский.

«КовиВак», разработанный в Центре им. Чумакова, был зарегистрирован 20 февраля этого года. Особенность вакцины заключается в том, что она создана на основе цельного вируса SARS-CoV-2, лишенного инфекционных свойств и потому не способного навредить организму человека. Иммунитет после применения препарата схож с тем, что вырабатывается после COVID-19. Власти Москвы несколько раз сообщали, что вакцина закончилась в пунктах вакцинации от коронавируса.

Утром в субботу, 10 июля, в столицу поступила партия вакцины от коронавируса «КовиВак», сообщали в мэрии. Однако к концу дня препарат в городе закончился. До этого запись на прививку препаратом от Центра им. Чумакова в столице приостанавливалась дважды. В воскресенье депздрав сообщил, что москвичи, которые не успели привиться «КовиВаком», смогут пройти вакцинацию этим препаратом в приоритетном порядке позже.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных