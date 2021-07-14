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В ЦСКА назначили нового главного тренера

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Трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров назначен главным тренером хоккейного клуба ЦСКА, сообщила пресс-служба клуба со ссылкой на президента ПХК Игоря Есмантовича.

«По итогам заседания наблюдательного совета главным тренером ЦСКА назначен Сергей Федоров», – сказал Есмантович. Он отметил, что клуб благодарит Игоря Никитина за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере.

Заслуженный мастер спорта Сергей Федоров начинал свою спортивную карьеру в ЦСКА в 1986 г. С 2012 г. работает в ПХК ЦСКА, а с 2013 г. является членом набсовета клуба.

В июне должность главного тренера московского футбольного клуба ЦСКА покинул хорват Ивица Олич. Исполняющим обязанности главного тренера ФК назначен Алексей Березуцкий.

Ранее по теме: ЦСКА объявил об уходе главного тренера Ивицы Олича

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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