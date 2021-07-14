В ЦСКА назначили нового главного тренера
Трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров назначен главным тренером хоккейного клуба ЦСКА, сообщила пресс-служба клуба со ссылкой на президента ПХК Игоря Есмантовича.
«По итогам заседания наблюдательного совета главным тренером ЦСКА назначен Сергей Федоров», – сказал Есмантович. Он отметил, что клуб благодарит Игоря Никитина за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере.
Заслуженный мастер спорта Сергей Федоров начинал свою спортивную карьеру в ЦСКА в 1986 г. С 2012 г. работает в ПХК ЦСКА, а с 2013 г. является членом набсовета клуба.
В июне должность главного тренера московского футбольного клуба ЦСКА покинул хорват Ивица Олич. Исполняющим обязанности главного тренера ФК назначен Алексей Березуцкий.