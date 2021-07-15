Организаторы концертов попросили разрешить «свободные от COVID-19» мероприятия

Организаторы концертов и фестивалей попросили внести изменения в постановление Роспотребнадзора, по которому власти в регионах будут разрешать или запрещать проведение мероприятий, сообщает «Коммерсантъ». Они хотят, чтобы ведомство уравняло в обязанностях государственных и коммерческих организаторов, а также приняло протокол COVID-free-мероприятий. Такое обращение главе Роспотребнадзора направила ассоциация Концертно-театральных и билетных организаций (КТиБО). В ведомстве ответили, что документ будет рассмотрен в установленном порядке.