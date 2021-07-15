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Организаторы концертов попросили разрешить «свободные от COVID-19» мероприятия

Ведомости

Организаторы концертов и фестивалей попросили внести изменения в постановление Роспотребнадзора, по которому власти в регионах будут разрешать или запрещать проведение мероприятий, сообщает «Коммерсантъ». Они хотят, чтобы ведомство уравняло в обязанностях государственных и коммерческих организаторов, а также приняло протокол COVID-free-мероприятий. Такое обращение главе Роспотребнадзора направила ассоциация Концертно-театральных и билетных организаций (КТиБО). В ведомстве ответили, что документ будет рассмотрен в установленном порядке.

Как отмечает издание, в постановлении, которое регулирует «случаи проведения массовых мероприятий» в условиях пандемии, Роспотребнадзор предлагает властям регионов разрешать или запрещать мероприятия в зависимости от среднесуточного темпа прироста заболеваемости и коэффициента распространения инфекции Rt. Они отличаются в разных регионах.

Организаторы мероприятий просят при введении новых ограничений по количеству участников разрешить организацию танцполов, мероприятия в ночных клубах после 23:00 и все мероприятия на открытом воздухе. При этом пускать на такие мероприятия предлагается людей с QR-кодом, сертификатами о вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом, а также справкой о перенесенной инфекции за последние полгода.

По данным ассоциации, новые правила ведомства не распространяются на организации культуры и образования, что ставит в неравные условия государственных и частных организаторов мероприятий. Ассоциация предлагает уравнять условия и ввести ограничение, согласно которому отменить мероприятие из-за новых правил можно не позже чем за семь дней до его начала.

Ранее Роспотребнадзор по поручению правительства подготовил проект постановления о критериях оценки эпидемической ситуации в регионах. На его основании субъекты Федерации должны будут принимать решения о степени ограничения массовых мероприятий, сообщила 7 июля вице-премьер Татьяна Голикова. На прошлой неделе она отмечала, что в 82 из 85 регионов заболеваемость растет. При этом некоторое снижение наблюдается в Москве «благодаря реализуемым ограничительным мерам и высоким темпам вакцинации».

Сейчас в регионах действуют разные ограничения на массовые мероприятия. Так, в Москве их одновременно могут посетить не более 500 человек. Также в городе закрыты фан-зоны и танцполы.

Ранее по теме: Регионам дадут рекомендации по введению ограничений на массовые мероприятия

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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