В Подмосковье с 19 июля система QR-кодов станет необязательной

По его словам, в Подмосковье первым компонентом вакцины привиты более 2,4 млн человек, что составляет почти 40% от всех жителей области старше 18 лет. «Поэтому мы смягчаем требования к QR-кодам для посетителей кафе, ресторанов и других предприятий общепита. Такое решение давно предлагал бизнес – мы признательны ему за поддержку и участие», — пояснил губернатор.