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В Подмосковье с 19 июля система QR-кодов станет необязательной

Ведомости

В Подмосковье с 19 июля владельцы предприятий общепита смогут принимать решение о проверке QR-кодов у посетителей самостоятельно, сообщил губернатор Андрей Воробьев в Telegram-канале, отметив, что при отмене QR-кодов термометрия на входе, ношение масок и соблюдение социальной дистанции обязательны.

«С 19 июля QR-коды носят рекомендательный характер, предпринимателям самим предстоит решать – оставить их в своем заведении или отменить. Но в случае, если QR-код отменен и пускают всех вне зависимости от прививки, придется вернуться к давно знакомой термометрии на входе, маскам и социальной дистанции», — написал Воробьев, поблагодарив жителей за хорошие темпы вакцинации.

По его словам, в Подмосковье первым компонентом вакцины привиты более 2,4 млн человек, что составляет почти 40% от всех жителей области старше 18 лет. «Поэтому мы смягчаем требования к QR-кодам для посетителей кафе, ресторанов и других предприятий общепита. Такое решение давно предлагал бизнес – мы признательны ему за поддержку и участие», — пояснил губернатор.

В Подмосковье система QR-кодов для посещения заведений общепита была введена с 28 июня. Ограничения не касались летних веранд. Власти обсуждали возможность введения системы QR-кодов для проезда на общественном транспорте, но при высоких темпах вакцинации населения пообещали их не вводить.

Ранее по теме: В Подмосковье «постараются не вводить» QR-коды в общественном транспорте

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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