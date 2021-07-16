В Подмосковье с 19 июля система QR-кодов станет необязательной
В Подмосковье с 19 июля владельцы предприятий общепита смогут принимать решение о проверке QR-кодов у посетителей самостоятельно, сообщил губернатор Андрей Воробьев в Telegram-канале, отметив, что при отмене QR-кодов термометрия на входе, ношение масок и соблюдение социальной дистанции обязательны.
«С 19 июля QR-коды носят рекомендательный характер, предпринимателям самим предстоит решать – оставить их в своем заведении или отменить. Но в случае, если QR-код отменен и пускают всех вне зависимости от прививки, придется вернуться к давно знакомой термометрии на входе, маскам и социальной дистанции», — написал Воробьев, поблагодарив жителей за хорошие темпы вакцинации.
По его словам, в Подмосковье первым компонентом вакцины привиты более 2,4 млн человек, что составляет почти 40% от всех жителей области старше 18 лет. «Поэтому мы смягчаем требования к QR-кодам для посетителей кафе, ресторанов и других предприятий общепита. Такое решение давно предлагал бизнес – мы признательны ему за поддержку и участие», — пояснил губернатор.
В Подмосковье система QR-кодов для посещения заведений общепита была введена с 28 июня. Ограничения не касались летних веранд. Власти обсуждали возможность введения системы QR-кодов для проезда на общественном транспорте, но при высоких темпах вакцинации населения пообещали их не вводить.