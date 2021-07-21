Депутат Хинштейн сообщил о задержании замглавы ГИБДД Ставропольского края

Позднее в Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела о получении взятки организованной группой в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Следователи установили, что на протяжении нескольких лет участники преступной группы продавали дальнобойщикам пропуска, которые позволяли им работать в регионе «с нарушениями административного законодательства». По данным СК, таким образом они получили взяток более чем на 19 млн руб.