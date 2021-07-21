Депутат Хинштейн сообщил о задержании замглавы ГИБДД Ставропольского края
Заместителя начальника ГИБДД Ставропольского края Александра Ткаченко задержали 20 июля в Москве в рамках дела его руководителя Алексея Сафонова, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По сведениям Хинштейна, Ткаченко везут в Ессентуки, где ему изберут меру пресечения.
20 июля Хинштейн сообщил о задержании начальника регионального ГИБДД Сафонова и более 35 его сотрудников. Задержанным инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления полномочиями и др. При обыске у Сафонова в особняке обнаружили мебель и технику с золотой отделкой, в том числе золотой унитаз.
Позднее в Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела о получении взятки организованной группой в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Следователи установили, что на протяжении нескольких лет участники преступной группы продавали дальнобойщикам пропуска, которые позволяли им работать в регионе «с нарушениями административного законодательства». По данным СК, таким образом они получили взяток более чем на 19 млн руб.