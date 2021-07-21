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Написавший письмо Путину мальчик из Австрии получил его фото с автографом

Ведомости

Написавший письмо президенту России Владимиру Путину 10-летний австриец Маттиас Брандштеттер получил в ответ фото главы российского государства с его автографом, сообщило посольство России в Австрии в Facebook.

«По просьбе Маттиаса направили ему фото президента России с личным автографом. А также несколько книг о России и Москве, которые в том числе помогут ему расширить знания о нашей стране и совершенствовать русский язык», — говорится в сообщении.

В своем письме к российскому президенту Брандштеттер отметил, что Россия и страны Европы – близкие соседи, которые экономически связаны друг с другом. «Думаю, что Россия и Европа должны взаимодействовать гораздо крепче», – написал он. Мальчик подчеркнул, что в Европе много людей, которые по-доброму относятся к России и хотели бы более тесного партнерства с ней. Он также призвал Путина «не терять веру в Европу».

В посольстве поблагодарили австрийца за «интересное и весьма примечательное» письмо и заверили, что Россия по-прежнему открыта для диалога со всеми, кто обоюдно заинтересован в совместной работе ради общего благополучия и прогресса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных