Написавший письмо Путину мальчик из Австрии получил его фото с автографом
Написавший письмо президенту России Владимиру Путину 10-летний австриец Маттиас Брандштеттер получил в ответ фото главы российского государства с его автографом, сообщило посольство России в Австрии в Facebook.
«По просьбе Маттиаса направили ему фото президента России с личным автографом. А также несколько книг о России и Москве, которые в том числе помогут ему расширить знания о нашей стране и совершенствовать русский язык», — говорится в сообщении.
В своем письме к российскому президенту Брандштеттер отметил, что Россия и страны Европы – близкие соседи, которые экономически связаны друг с другом. «Думаю, что Россия и Европа должны взаимодействовать гораздо крепче», – написал он. Мальчик подчеркнул, что в Европе много людей, которые по-доброму относятся к России и хотели бы более тесного партнерства с ней. Он также призвал Путина «не терять веру в Европу».
В посольстве поблагодарили австрийца за «интересное и весьма примечательное» письмо и заверили, что Россия по-прежнему открыта для диалога со всеми, кто обоюдно заинтересован в совместной работе ради общего благополучия и прогресса.