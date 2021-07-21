Написавший письмо Путину мальчик из Австрии получил его фото с автографом

В своем письме к российскому президенту Брандштеттер отметил, что Россия и страны Европы – близкие соседи, которые экономически связаны друг с другом. «Думаю, что Россия и Европа должны взаимодействовать гораздо крепче», – написал он. Мальчик подчеркнул, что в Европе много людей, которые по-доброму относятся к России и хотели бы более тесного партнерства с ней. Он также призвал Путина «не терять веру в Европу».