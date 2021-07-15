В Кремле назвали «оправданным» обращение омичей к Меркель из-за разбитой дороги
Решение жителей деревни Верхний Карбуш в Омской области обратиться к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой отремонтировать дорогу после того, как местные российские власти не решили данный вопрос, является оправданным гневом, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«В этом случае это абсолютно оправданный гнев жителей этого села. И они абсолютно правы. Это недопустимая абсолютно халатность и игнорирование такой ситуации со стороны региональных властей», — сказал он.
Песков выразил уверенность в том, что региональные власти обратят внимание на данную ситуацию и примут меры. В целом с подобными проблемами надо обращаться к муниципальным и региональным властям, отметил он.
Комментируя общую ситуацию по стране, представитель Кремля заявил, что «проблемы с региональными дорогами сохраняются», поскольку Россия «большая», так что мест, подобных омской деревне, много.
«Но в целом предпринимаются очень энергичные действия по ремонту не только федеральной сети, но и региональных дорожных сетей. И здесь действительно продвижение заметно невооруженным глазом», — отметил Песков.
В начале июня этого года жители деревни Верхний Карбуш, которая была основана в 1900 г. немецкими переселенцами, направили обращения на имя Меркель с просьбой отремонтировать разбитую дорогу на улице Дмитрия Карбышева. После этого власти района заявили, что проект строительства пути успешно прошел экспертизу. Однако позже местный Минстрой вернул его назад, объяснив это изменением стоимости работ и необходимостью внести коррективы в расчеты. В итоге реконструкция дороги перенесена на следующий год.
Сегодня депутат Троицкого сельского поселения Ирина Дроздова, ставшая инициатором обращения к Меркель, рассказала о получении ответа от немецких властей. Они выразили сожаления в связи с тем, что ничем не могут помочь в данной ситуации, и рекомендовали обратиться в московский офис «Международного союза немецкой культуры».