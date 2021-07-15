В Кремле назвали «оправданным» обращение омичей к Меркель из-за разбитой дороги

В начале июня этого года жители деревни Верхний Карбуш, которая была основана в 1900 г. немецкими переселенцами, направили обращения на имя Меркель с просьбой отремонтировать разбитую дорогу на улице Дмитрия Карбышева. После этого власти района заявили, что проект строительства пути успешно прошел экспертизу. Однако позже местный Минстрой вернул его назад, объяснив это изменением стоимости работ и необходимостью внести коррективы в расчеты. В итоге реконструкция дороги перенесена на следующий год.