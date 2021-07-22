В Свердловской области ввели режим ЧС из-за засухи
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального масштаба введен в 39 муниципалитетах Свердловской области из-за засухи, сообщила пресс-служба правительства региона.
«Губернатор Евгений Куйвашев ввел режим чрезвычайной ситуации регионального характера в 39 муниципалитетах Свердловской области, пострадавших из-за засухи. Это в основном аграрные территории, где аномальная жара уничтожила часть будущего урожая», — говорится в сообщении.
Губернатор рассказал, что ущерб от засухи предварительно оценивается аграриями в 4,7 млрд руб. Сельхозтоваропроизводители уже потеряли почти четверть планируемых объемов заготовки зерна, овощей и кормов для скота. Ввод режима ЧС, помимо заявки на федеральную поддержку, позволит аграриям избежать штрафов – возврата бюджетных субсидий из-за низкого урожая.
Режим ЧС из-за засухи с 27 июля также будет введен в агропромышленном комплексе Курганской области. Кроме того, на всей территории Карелии введен режим чрезвычайной ситуации из-за масштабных лесных пожаров в регионе, которые начались из-за установившейся аномально жаркой погоды, отсутствия осадков и сухих гроз.