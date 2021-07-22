В Свердловской области ввели режим ЧС из-за засухи

Режим ЧС из-за засухи с 27 июля также будет введен в агропромышленном комплексе Курганской области. Кроме того, на всей территории Карелии введен режим чрезвычайной ситуации из-за масштабных лесных пожаров в регионе, которые начались из-за установившейся аномально жаркой погоды, отсутствия осадков и сухих гроз.