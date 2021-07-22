В России зарегистрировали тест-систему для выявления штаммов коронавируса
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России зарегистрировало новую тест-систему, которая позволяет выявлять наиболее значимые генетические линии вируса новой коронавирусной инфекции всего за два часа, сообщает пресс-служба организации.
«Набор «АмплиТест SARS-CoV-2 VOC v.2» для выявления генетических маркеров линий Delta (B.1.617.2, AY.1, AY.2), Alpha (B.1.1.7), Beta (B.1.351) и Gamma (P.1) был зарегистрирован 21 июля 2021 года», — говорится в сообщении агентства. Набор готов к серийному выпуску.
«В России за последние месяцы произошло быстрое распространение линии Delta («индийской» B.1.617.2), которая стала доминирующей. Так в московском регионе доля линии Delta уже превысила 99%», — отметили в агентстве.
22 июля научный центр Роспотребнадзора «Вектор» сообщил о выявлении в России варианта коронавируса «гамма». Этот штамм наряду с вариантом «дельта» были отнесены к категории «вызывающих озабоченность», подчеркнули в центре. Они более трансмиссивны, вирулентны, а также могут снижать эффективность антител.