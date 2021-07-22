В России зарегистрировали тест-систему для выявления штаммов коронавируса

22 июля научный центр Роспотребнадзора «Вектор» сообщил о выявлении в России варианта коронавируса «гамма». Этот штамм наряду с вариантом «дельта» были отнесены к категории «вызывающих озабоченность», подчеркнули в центре. Они более трансмиссивны, вирулентны, а также могут снижать эффективность антител.