Минздрав назвал дату публикации итоговых данных исследований «Спутника V»
Итоговые данные клинических исследований вакцины от коронавируса «Спутник V» будут подготовлены к октябрю, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в прямом эфире в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе».
«Сегодня завершается наблюдение, к октябрю по вакцине "Спутник V" будут подготовлены уже отчеты. По остальным вакцинам мы планируем, что конец 2021 г. и начало 2022 г., первый квартал, по "Ковиваку"», – сказал Мурашко (цитата по ТАСС).
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Ее одобрили свыше 60 стран мира. По данным журнала The Lancet, эффективность вакцины составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Препарат зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек.
Всего в России зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт». По данным на 21 июля первым компонентом были вакцинированы 33,6 млн россиян, из них получили оба компонента 22,6 млн.