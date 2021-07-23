Минздрав назвал дату публикации итоговых данных исследований «Спутника V»

Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Ее одобрили свыше 60 стран мира. По данным журнала The Lancet, эффективность вакцины составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Препарат зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек.