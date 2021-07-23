СК поручил разработать рекомендации по отказу молодежи от участия в митингах
Следственный комитет России инициировал разработать рекомендации для формирования у молодежи сознательного отказа от участия в митингах, сообщил в интервью ТАСС зампредседателя СКР генерал-лейтенант юстиции Александр Клаус.
Он рассказал, что в январе 2021 г. СКР предложил СПбГУ провести социологическое исследование, чтобы выявить причины участия подростков в незаконных акциях и найти пути противодействия таким тенденциям.
«По результатам исследования мы планируем получить экспертное заключение с рекомендациями по формированию у молодежи сознательного отказа от участия в несогласованных акциях», — добавил Клаус.
В январе-феврале 2021 г. в крупных городах России прошли акции в поддержку Алексея Навального. Накануне акций правоохранители предупреждали об ответственности за призывы к незаконным массовым акциям, участие и вовлечение в них несовершеннолетних.