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РЖД приостановила продажу билетов на поезда до Дальнего Востока

Ведомости

Компания РЖД приостановила продажу билетов на поезда до Дальнего Востока в связи с обрушением железнодорожного моста на перегоне Куэнга – Укурей Транссибирской магистрали, сообщила пресс-служба холдинга в Telegram.

«Ситуация по восстановлению движения остается сложной, в ближайшие дни прогнозируется продолжение дождей в регионе. Чтобы не создавать дополнительных проблем пассажирам, мы приостановили на три дня продажу билетов на поезда, следующие по данному участку», – говорится в сообщении.

Отменены на ближайшие даты поезда Чита – Благовещенск и обратно. При отправлении из Москвы и Самары поезда будут следовать только до Читы, при отправлении из Владивостока – до Хабаровска. Чтобы доставить до мест назначения пассажиров, которые будут следовать в субботу к месту обрушения, РЖД организует их перевозку самолетами и дополнительными поездами, рассказали в холдинге.

Ранее пресс-служба главка МЧС по Забайкальскому краю сообщила, что 23 июля в 09:00 поступила информация об обрушении железнодорожного моста на перегоне Куэнга – Укурей Транссибирской магистрали из-за ливневых дождей. Движение поездов приостановлено в обоих направлениях. Жертв и пострадавших в результате произошедшего нет. На месте размыва работает тяжелая техника. Проводится оценка повреждений и вариантов восстановления транспортного перехода.

Ранее по теме: Путин заявил о планах восстановить обе ветки Транссиба в течение пяти суток

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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