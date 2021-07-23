РЖД приостановила продажу билетов на поезда до Дальнего Востока

Отменены на ближайшие даты поезда Чита – Благовещенск и обратно. При отправлении из Москвы и Самары поезда будут следовать только до Читы, при отправлении из Владивостока – до Хабаровска. Чтобы доставить до мест назначения пассажиров, которые будут следовать в субботу к месту обрушения, РЖД организует их перевозку самолетами и дополнительными поездами, рассказали в холдинге.