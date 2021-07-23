РЖД приостановила продажу билетов на поезда до Дальнего Востока
«Ситуация по восстановлению движения остается сложной, в ближайшие дни прогнозируется продолжение дождей в регионе. Чтобы не создавать дополнительных проблем пассажирам, мы приостановили на три дня продажу билетов на поезда, следующие по данному участку», – говорится в сообщении.
Отменены на ближайшие даты поезда Чита – Благовещенск и обратно. При отправлении из Москвы и Самары поезда будут следовать только до Читы, при отправлении из Владивостока – до Хабаровска. Чтобы доставить до мест назначения пассажиров, которые будут следовать в субботу к месту обрушения, РЖД организует их перевозку самолетами и дополнительными поездами, рассказали в холдинге.
Ранее пресс-служба главка МЧС по Забайкальскому краю сообщила, что 23 июля в 09:00 поступила информация об обрушении железнодорожного моста на перегоне Куэнга – Укурей Транссибирской магистрали из-за ливневых дождей. Движение поездов приостановлено в обоих направлениях. Жертв и пострадавших в результате произошедшего нет. На месте размыва работает тяжелая техника. Проводится оценка повреждений и вариантов восстановления транспортного перехода.