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МВД объяснило отказ от разрешений на временное проживание для иностранцев

Ведомости

МВД решило отказаться от выдачи разрешений на временное проживание для иностранцев, потому что такой институт не эффективен, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства. Иностранцы получают такие разрешения вместо документов, которые дают право работать в России.

«Правоприменительная практика свидетельствует, что данный институт неэффективен. Разрешение на временное проживание нередко приобретается для фактической замены разрешительных документов, дающих право на осуществление трудовой деятельности», — сообщили в МВД. Для иностранцев, которые, по данным ведомства, хотят получить российское гражданство, оформление такого разрешения перед получением вида на жительство — излишняя бюрократическая процедура.

МВД разработало законопроект, в котором предлагается упразднить разрешения на временное проживание и ввести для иностранцев три миграционных режима: режим короткого пребывания на срок до 90 дней, режим долгосрочного пребывания – более 90 дней суммарно в год, а также режим постоянного бессрочного пребывания. МВД также планирует вынести за пределы страны подготовку мигрантами документов для получения патента на работу, что должно исключить проникновение в Россию потенциальных нарушителей.

Ранее по теме: МВД намерено вынести за рубеж подготовку мигрантами документов для патента на работу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных