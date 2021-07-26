МВД объяснило отказ от разрешений на временное проживание для иностранцев
МВД решило отказаться от выдачи разрешений на временное проживание для иностранцев, потому что такой институт не эффективен, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства. Иностранцы получают такие разрешения вместо документов, которые дают право работать в России.
«Правоприменительная практика свидетельствует, что данный институт неэффективен. Разрешение на временное проживание нередко приобретается для фактической замены разрешительных документов, дающих право на осуществление трудовой деятельности», — сообщили в МВД. Для иностранцев, которые, по данным ведомства, хотят получить российское гражданство, оформление такого разрешения перед получением вида на жительство — излишняя бюрократическая процедура.
МВД разработало законопроект, в котором предлагается упразднить разрешения на временное проживание и ввести для иностранцев три миграционных режима: режим короткого пребывания на срок до 90 дней, режим долгосрочного пребывания – более 90 дней суммарно в год, а также режим постоянного бессрочного пребывания. МВД также планирует вынести за пределы страны подготовку мигрантами документов для получения патента на работу, что должно исключить проникновение в Россию потенциальных нарушителей.