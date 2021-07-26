МВД объяснило отказ от разрешений на временное проживание для иностранцев

МВД разработало законопроект, в котором предлагается упразднить разрешения на временное проживание и ввести для иностранцев три миграционных режима: режим короткого пребывания на срок до 90 дней, режим долгосрочного пребывания – более 90 дней суммарно в год, а также режим постоянного бессрочного пребывания. МВД также планирует вынести за пределы страны подготовку мигрантами документов для получения патента на работу, что должно исключить проникновение в Россию потенциальных нарушителей.