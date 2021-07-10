МВД намерено вынести за рубеж подготовку мигрантами документов для патента на работу

В МВД также обратили внимание на то, что за рубежом уже можно сдать экзамены на владение русским языком, знание истории и основ законодательства России, необходимые для получения патента. Как отмечает агентство, за первые пять месяца 2021 г. патент на работу получили около 540 000 мигрантов.