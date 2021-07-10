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МВД намерено вынести за рубеж подготовку мигрантами документов для патента на работу

Ведомости

МВД России планирует вынести за пределы страны подготовку мигрантами документов для получения патента на работу, что должно исключить проникновение в Россию потенциальных нарушителей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Полагаем возможным использовать ресурсы паспортно-визового сервиса МВД России для проверки отсутствия обстоятельств, препятствующих въезду иностранных граждан, а также последующего их направления в уполномоченные субъектами РФ организации для окончательной подготовки документов, необходимых для выдачи патента, что позволит исключить проникновение в РФ потенциальных нарушителей и свести к минимуму число нелегальных посреднических структур», — сообщили в ведомстве.

В МВД также обратили внимание на то, что за рубежом уже можно сдать экзамены на владение русским языком, знание истории и основ законодательства России, необходимые для получения патента. Как отмечает агентство, за первые пять месяца 2021 г. патент на работу получили около 540 000 мигрантов.

Накануне МВД сообщило, что разработало законопроект, изменяющий условия въезда, выезда в страну и пребывания в ней мигрантов. В частности, предлагается отменить разрешения на временное проживание, которые сейчас позволяют иностранцам легально находиться на территории государства до получения вида на жительства или гражданства.

Ранее по теме: МВД предложило отменить разрешения на временное проживание в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных