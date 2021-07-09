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МВД предложило отменить разрешения на временное проживание в России

Ведомости

Министерство внутренних дел (МВД) России разработало законопроект, изменяющий условия въезда, выезда в страну и пребывания в ней мигрантов, сообщается на сайте ведомства. В частности, предлагается отменить разрешения на временное проживание, которые сейчас позволяют иностранцам легально находиться на территории государства до получения вида на жительства или гражданства.

«От разрешения на временное проживание в Российской Федерации предлагается отказаться», — сказано в сообщении МВД.

Такой документ размещен на официальном интернет-портале нормативных правовых актов. Из него следует, что вместо видов на жительство мигрантов могут начать распределять по трем режимам:

- краткосрочного пребывания — не более 90 дней в целом в течение календарного года;

- долгосрочного пребывания — более 90 дней в целом в течение календарного года без получения разрешения на постоянное проживание;

- постоянного проживания — бессрочно.

Для определения личности мигранта на территории России он должен будет получить «единый документ с электронным носителем информации». Его будут выдавать на 10 лет, после чего заменят. Документ позволит лицу совершать в том числе юридические операции в электронном виде, например, получать государственные, банковские и прочие виды услуг.

Наконец, в отношении мигрантов, которые не имеют законных оснований для пребывания на территории России, но пока не покинули ее по каким-либо причинам, в соответствии с законопроектом может быть установлен «режим контролируемого пребывания». Он направлен на предупреждение осуществления иностранцами правонарушений, обеспечение общественной безопасности и порядка, охраны жизни и здоровья жителей страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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