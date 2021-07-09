МВД предложило отменить разрешения на временное проживание в России

Наконец, в отношении мигрантов, которые не имеют законных оснований для пребывания на территории России, но пока не покинули ее по каким-либо причинам, в соответствии с законопроектом может быть установлен «режим контролируемого пребывания». Он направлен на предупреждение осуществления иностранцами правонарушений, обеспечение общественной безопасности и порядка, охраны жизни и здоровья жителей страны.