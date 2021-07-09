МВД предложило отменить разрешения на временное проживание в России
Министерство внутренних дел (МВД) России разработало законопроект, изменяющий условия въезда, выезда в страну и пребывания в ней мигрантов, сообщается на сайте ведомства. В частности, предлагается отменить разрешения на временное проживание, которые сейчас позволяют иностранцам легально находиться на территории государства до получения вида на жительства или гражданства.
«От разрешения на временное проживание в Российской Федерации предлагается отказаться», — сказано в сообщении МВД.
Такой документ размещен на официальном интернет-портале нормативных правовых актов. Из него следует, что вместо видов на жительство мигрантов могут начать распределять по трем режимам:
- краткосрочного пребывания — не более 90 дней в целом в течение календарного года;
- долгосрочного пребывания — более 90 дней в целом в течение календарного года без получения разрешения на постоянное проживание;
- постоянного проживания — бессрочно.
Для определения личности мигранта на территории России он должен будет получить «единый документ с электронным носителем информации». Его будут выдавать на 10 лет, после чего заменят. Документ позволит лицу совершать в том числе юридические операции в электронном виде, например, получать государственные, банковские и прочие виды услуг.
Наконец, в отношении мигрантов, которые не имеют законных оснований для пребывания на территории России, но пока не покинули ее по каким-либо причинам, в соответствии с законопроектом может быть установлен «режим контролируемого пребывания». Он направлен на предупреждение осуществления иностранцами правонарушений, обеспечение общественной безопасности и порядка, охраны жизни и здоровья жителей страны.