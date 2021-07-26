Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Подавший сигнал тревоги самолет «Белавиа» совершил посадку в Москве

Ведомости

Пассажирский самолет Boeing 737 белорусской авиакомпании «Белавиа», направлявшийся из Минска в Анталию, благополучно приземлился в московском аэропорту «Домодедово» после срабатывания датчика давления, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

Ранее источники агентств «Интерфакс» и ТАСС сообщили о том, что экипаж самолета подал сигнал бедствия. «Самолет благополучно приземлился в "Домодедово"», — сказал представитель экстренных служб. Эту информацию «РИА Новости» подтвердил и источник в авиакругах.

При этом собеседник агентства ТАСС сообщил, что самолет совершил посадку с одним выключенным двигателем. Сейчас он уже освободил взлетно-посадочную полосу и находится на стоянке. По данным ТАСС, на борту самолета «Белавиа» находились 197 пассажиров и 7 членов экипажа.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных