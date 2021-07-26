Подавший сигнал тревоги самолет «Белавиа» совершил посадку в Москве
Пассажирский самолет Boeing 737 белорусской авиакомпании «Белавиа», направлявшийся из Минска в Анталию, благополучно приземлился в московском аэропорту «Домодедово» после срабатывания датчика давления, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
Ранее источники агентств «Интерфакс» и ТАСС сообщили о том, что экипаж самолета подал сигнал бедствия. «Самолет благополучно приземлился в "Домодедово"», — сказал представитель экстренных служб. Эту информацию «РИА Новости» подтвердил и источник в авиакругах.
При этом собеседник агентства ТАСС сообщил, что самолет совершил посадку с одним выключенным двигателем. Сейчас он уже освободил взлетно-посадочную полосу и находится на стоянке. По данным ТАСС, на борту самолета «Белавиа» находились 197 пассажиров и 7 членов экипажа.