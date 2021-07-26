Подавший сигнал тревоги самолет «Белавиа» совершил посадку в Москве

При этом собеседник агентства ТАСС сообщил, что самолет совершил посадку с одним выключенным двигателем. Сейчас он уже освободил взлетно-посадочную полосу и находится на стоянке. По данным ТАСС, на борту самолета «Белавиа» находились 197 пассажиров и 7 членов экипажа.