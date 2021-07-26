Минтранс и РЖД проработают отправку пассажиров с Дальнего Востока авиарейсами
«Андрей Белоусов поручил Минтрансу России и ОАО "РЖД" проработать возможность отправить пассажиров отмененных с Дальнего Востока поездов авиарейсами. Билеты таким пассажирам должны быть предложены по льготной цене, не выше стоимости приобретенных ими железнодорожных билетов», — сообщили агентству в секретариате первого вице-премьера.
Он также поручил проработать вопрос состояния железнодорожных мостов Восточного полигона в зонах потенциального подтопления.
23 июля компания РЖД изменила порядок следования пассажирских поездов на Дальний Восток из-за ЧП на Транссибе. Движение на Транссибе было приостановлено после обрушения моста на перегоне Куэнга — Укурей вблизи села Нижняя Куэнга в Забайкальском крае. В результате сильных дождей в регионе также оказались подтопленными порядка 650 домов в Чернышевском и Шилкинском районах и смыты пять автомобильных мостов. После этого РЖД приостановили продажу билетов на поезда до Дальнего Востока, а 26 июля возобновили.