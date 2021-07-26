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Минтранс и РЖД проработают отправку пассажиров с Дальнего Востока авиарейсами

Ведомости

Минтранс и РЖД по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова проработают варианты отправки пассажиров отмененных с Дальнего Востока поездов авиарейсами, передает ТАСС.

«Андрей Белоусов поручил Минтрансу России и ОАО "РЖД" проработать возможность отправить пассажиров отмененных с Дальнего Востока поездов авиарейсами. Билеты таким пассажирам должны быть предложены по льготной цене, не выше стоимости приобретенных ими железнодорожных билетов», — сообщили агентству в секретариате первого вице-премьера.

Он также поручил проработать вопрос состояния железнодорожных мостов Восточного полигона в зонах потенциального подтопления.

23 июля компания РЖД изменила порядок следования пассажирских поездов на Дальний Восток из-за ЧП на Транссибе. Движение на Транссибе было приостановлено после обрушения моста на перегоне Куэнга — Укурей вблизи села Нижняя Куэнга в Забайкальском крае. В результате сильных дождей в регионе также оказались подтопленными порядка 650 домов в Чернышевском и Шилкинском районах и смыты пять автомобильных мостов. После этого РЖД приостановили продажу билетов на поезда до Дальнего Востока, а 26 июля возобновили.

Ранее по теме: РЖД возобновили продажу билетов на следующие по Транссибу поезда

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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