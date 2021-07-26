Названа дата публикации результатов пострегистрационных исследований «Эпиваккороны»
Окончательные итоги пострегистрационных клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Эпиваккорона» будут подведены к осени 2021 г., следует из сообщения на странице препарата в Instagram.
«Окончательные итоги пострегистрационных исследований будут подведены к осени 2021 г.», – говорится в сообщении. Многоцентровое пострегистрационное исследование с участием 3000 добровольцев старше 18 лет организовано в восьми медицинских организациях Москвы, Московской области, Казани, Тюмени и Калининграда.
Разработчики подчеркнули, что вакцина успешно прошла открытое клиническое исследование ІII-IV фазы среди лиц старше 60 лет, в результате которого показала иммуногенность и высокую безопасность препарата. Препарат получил разрешение на применение для пожилых пациентов.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что итоговые данные клинических исследований вакцины от коронавируса «Спутник V» будут подготовлены к октябрю, остальных вакцин – в конце 2021 г. – начале 2022 г. В России зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». Массовая вакцинация от коронавируса началась в стране в январе, позже ряд регионов объявили об обязательной иммунизации граждан из «групп риска».