Названа дата публикации результатов пострегистрационных исследований «Эпиваккороны»

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что итоговые данные клинических исследований вакцины от коронавируса «Спутник V» будут подготовлены к октябрю, остальных вакцин – в конце 2021 г. – начале 2022 г. В России зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». Массовая вакцинация от коронавируса началась в стране в январе, позже ряд регионов объявили об обязательной иммунизации граждан из «групп риска».