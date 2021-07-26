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Названа дата публикации результатов пострегистрационных исследований «Эпиваккороны»

Ведомости

Окончательные итоги пострегистрационных клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Эпиваккорона» будут подведены к осени 2021 г., следует из сообщения на странице препарата в Instagram.

«Окончательные итоги пострегистрационных исследований будут подведены к осени 2021 г.», – говорится в сообщении. Многоцентровое пострегистрационное исследование с участием 3000 добровольцев старше 18 лет организовано в восьми медицинских организациях Москвы, Московской области, Казани, Тюмени и Калининграда.

Разработчики подчеркнули, что вакцина успешно прошла открытое клиническое исследование ІII-IV фазы среди лиц старше 60 лет, в результате которого показала иммуногенность и высокую безопасность препарата. Препарат получил разрешение на применение для пожилых пациентов.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что итоговые данные клинических исследований вакцины от коронавируса «Спутник V» будут подготовлены к октябрю, остальных вакцин – в конце 2021 г. – начале 2022 г. В России зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». Массовая вакцинация от коронавируса началась в стране в январе, позже ряд регионов объявили об обязательной иммунизации граждан из «групп риска».

Ранее по теме: Минздрав назвал дату публикации итоговых данных исследований «Спутника V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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