Роскомнадзор заблокировал сайт Навального

По данным Роскомнадзора, доступ к сайту Навального запрещен по решению Генеральной прокуратуры на основании статьи 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В соотвествии с ней, заблокированы могут быть информационные ресурсы, призывающие к массовым беспорядкам и осуществлению экстремистской деятельности, а также к участию в массовых мероприятиях, нарушающих установленный порядок; распространяющие ложную общественно значимую информацию под видом достоверной, которая создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, их имуществу, угрозу массового нарушения общественных порядка и безопасности, помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, банков, объектов энергетики, промышленности или связи; распространяющие информационные материалы иностранных организаций, признанных нежелательными в Россиии, или сведения, позволяющие получить доступ к таким материалам.