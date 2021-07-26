Роскомнадзор заблокировал сайт Навального
Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту основателя ФБК (признан Минюстом иноагентом и экстремистской организацией, деятельность в России запрещена) Алексея Навального, следует из информации разработанного ведомством сервиса по проверке ограничения доступа различным интернет-ресурсам. На момент публикации материала получить доступ к странице navalny.com было невозможно.
По данным Роскомнадзора, доступ к сайту Навального запрещен по решению Генеральной прокуратуры на основании статьи 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В соотвествии с ней, заблокированы могут быть информационные ресурсы, призывающие к массовым беспорядкам и осуществлению экстремистской деятельности, а также к участию в массовых мероприятиях, нарушающих установленный порядок; распространяющие ложную общественно значимую информацию под видом достоверной, которая создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, их имуществу, угрозу массового нарушения общественных порядка и безопасности, помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, банков, объектов энергетики, промышленности или связи; распространяющие информационные материалы иностранных организаций, признанных нежелательными в Россиии, или сведения, позволяющие получить доступ к таким материалам.
«Решением Генпрокуратуры было заблокировано 49 сайтов одновременно: помимо сайта Алексея Навального также и мой сайт, и сайты Любови Соболь и Олега Степанова; все сайты бывших региональных штабов; сайты «РосЯмы» и «РосЖКХ», сайт Альянса врачей (признан иноагентом). И сайт ФБК, разумеется. Ночь длинных ножей!» — оценил ситуацию в своем Telegram-канале соратник Навального Леонид Волков.
Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с американским коллегой Джо Байденом заявил, что ФБК публично призывал к массовым беспорядкам и вовлекал в них несовершеннолетних граждан, что противозаконно. Кроме того, данная организация, по словам главы государства, публично предоставляла инструкции по изготовлению «коктейлей Молотова», которые затем планировалось использовать против сотрудников правоохранительных органов.
9 июня Мосгорсуд признал ФБК экстремистской организацией, постановил ликвидировать ее и запретить деятельность в России. Это решение было принято по иску московской прокуратуры, исполнявшей поручение Генпрокуратуры. Как пояснили в ведомстве, «под прикрытием либеральных лозунгов» организация Навального занималась «формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации».
Сам Навальный в данный момент отбывает наказание в тюрьме. Так, в феврале текущего года суд по требованию Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный. С учетом времени, которого он ранее провел под домашним арестом, Навальный пробудет в заключении 2,5 года.