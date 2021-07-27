В Госдуму внесли проект о запрете тратить детские пособия на алкоголь и табак
Курганская областная дума внесла в Госдуму законопроект о запрете тратить детские пособия на алкоголь и табак.
«Пособие на ребенка не может расходоваться на приобретение алкогольной и никотинсодержащей продукции, табачных изделий и иных товаров, работ и услуг, не предназначенных для ребенка, перечень которых устанавливается правительством Российской Федерации», – говорится в документе, опубликованном в электронной базе Госдумы. Изменения предлагается внести в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».
В пояснительной записке авторы указывают, что в соответствии с Семейным кодексом родители не вправе причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию. Создание в семейной среде системы мотивации ребенка к активному и здоровому образу жизни является одним из направлений в области формирования культуры здоровья.
Право определять механизм контроля за целевым расходованием предлагается закрепить за субъектами. Одним из таких механизмов может стать перечисление пособия на ребенка на «социальный электронный счет» получателя выплаты. «Внедрение системы для перечисления пособия позволит осуществлять контроль за его целевым расходованием путем отслеживания транзакций. Так будет невозможна оплата алкогольной и никотинсодержащей продукции, табачных изделий», – объяснили авторы инициативы.