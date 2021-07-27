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В Госдуму внесли проект о запрете тратить детские пособия на алкоголь и табак

Ведомости

Курганская областная дума внесла в Госдуму законопроект о запрете тратить детские пособия на алкоголь и табак.

«Пособие на ребенка не может расходоваться на приобретение алкогольной и никотинсодержащей продукции, табачных изделий и иных товаров, работ и услуг, не предназначенных для ребенка, перечень которых устанавливается правительством Российской Федерации», – говорится в документе, опубликованном в электронной базе Госдумы. Изменения предлагается внести в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».

В пояснительной записке авторы указывают, что в соответствии с Семейным кодексом родители не вправе причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию. Создание в семейной среде системы мотивации ребенка к активному и здоровому образу жизни является одним из направлений в области формирования культуры здоровья.

Право определять механизм контроля за целевым расходованием предлагается закрепить за субъектами. Одним из таких механизмов может стать перечисление пособия на ребенка на «социальный электронный счет» получателя выплаты. «Внедрение системы для перечисления пособия позволит осуществлять контроль за его целевым расходованием путем отслеживания транзакций. Так будет невозможна оплата алкогольной и никотинсодержащей продукции, табачных изделий», – объяснили авторы инициативы.

Ранее по теме: Минтруд предложил отменить детские пособия для «подозрительно бедных» семей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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