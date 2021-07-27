В Госдуму внесли проект о запрете тратить детские пособия на алкоголь и табак

«Пособие на ребенка не может расходоваться на приобретение алкогольной и никотинсодержащей продукции, табачных изделий и иных товаров, работ и услуг, не предназначенных для ребенка, перечень которых устанавливается правительством Российской Федерации», – говорится в документе, опубликованном в электронной базе Госдумы. Изменения предлагается внести в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».