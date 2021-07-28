Российские баскетболисты вышли в финал соревнований на Олимпийских играх
Женская и мужская сборные России по баскетболу вышли в финал соревнований на олимпиаде в Токио, сообщили «РИА Новости».
Женская команда по баскетболу 3х3 в полуфинале победила сборную Китая со счетом 21:14. Позднее сегодня россиянки сыграют в финале с командой США. За бронзу будут бороться сборные Китая и Франции.
Мужская сборная по баскетболу 3х3 в полуфинале победила сербов со счетом 21:10. Финал соревнований также пройдет сегодня. Вторая команда-финалист определится после игры Бельгии и Латвии.
Россия занимает четвертое место в медальном зачете. Российская сборная завоевала семь золотых медалей, восемь серебряных и четыре бронзовых.
Летние Олимпийские игры в Токио начались 23 июля и пройдут до 8 августа. Олимпиада должна была пройти в 2020 г., но была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. В 2024 г. летняя Олимпиада пройдет в Париже, в 2028 г. – в Лос-Анджелесе.