Путин поручил начать выплаты семьям школьников на две недели раньше

Президент России Владимир Путин поручил начать перечислять единовременные выплаты родителям школьников в размере 10 тыс. руб. на две недели раньше – со 2 августа. С таким предложением к нему обратился министр труда и соцразвития Антон Котяков в ходе совещания по подготовке к новому учебному году. Трансляция совещания велась на телеканале «Россия 24».