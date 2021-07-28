Путин поручил начать выплаты семьям школьников на две недели раньше
Президент России Владимир Путин поручил начать перечислять единовременные выплаты родителям школьников в размере 10 тыс. руб. на две недели раньше – со 2 августа. С таким предложением к нему обратился министр труда и соцразвития Антон Котяков в ходе совещания по подготовке к новому учебному году. Трансляция совещания велась на телеканале «Россия 24».
«Давайте тогда так и сделаем и начнем эти выплаты со 2 августа этого года, то есть со следующего понедельника», — сказал Путин.
Министр пояснил, что техническая сторона для выплат готова, 204 млрд руб., выделенные на пособие поступили в Пенсионный фонд. Котяков отметил, что выплаты уже одобрены на 16,5 млн детей, всего деньги смогут получить родители более 20 млн школьников.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 10 000 руб. семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет. Для получения выплаты дети должны иметь российское гражданство и достигнуть шести лет не позднее 1 сентября 2021 г. Деньги выплатят на каждого ребенка.