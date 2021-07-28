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Путин поручил начать выплаты семьям школьников на две недели раньше

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил начать перечислять единовременные выплаты родителям школьников в размере 10 тыс. руб. на две недели раньше – со 2 августа. С таким предложением к нему обратился министр труда и соцразвития Антон Котяков в ходе совещания по подготовке к новому учебному году. Трансляция совещания велась на телеканале «Россия 24».

«Давайте тогда так и сделаем и начнем эти выплаты со 2 августа этого года, то есть со следующего понедельника», — сказал Путин.

Министр пояснил, что техническая сторона для выплат готова, 204 млрд руб., выделенные на пособие поступили в Пенсионный фонд. Котяков отметил, что выплаты уже одобрены на 16,5 млн детей, всего деньги смогут получить родители более 20 млн школьников.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 10 000 руб. семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет. Для получения выплаты дети должны иметь российское гражданство и достигнуть шести лет не позднее 1 сентября 2021 г. Деньги выплатят на каждого ребенка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных