Власти объявили угрозу цунами после мощного землетрясения у берегов Аляски

«Землетрясение магнитудой 8,2 обрушилось на полуостров Аляска поздно вечером в среду, что привело к предупреждению о цунами в регионе», — говорится в сообщении. По данным Геологической службы США, землетрясение произошло на глубине 35 км. Ранее ведомство оценило магнитуду на уровне 7,2. Эпицентр подземных толчков располагался в 91 км к юго-востоку от населенного пункта Перривилл.