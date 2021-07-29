Власти объявили угрозу цунами после мощного землетрясения у берегов Аляски
Землетрясение магнитудой 8,2 произошло у берегов Аляски, в регионе объявлена угроза цунами, передает Reuters.
«Землетрясение магнитудой 8,2 обрушилось на полуостров Аляска поздно вечером в среду, что привело к предупреждению о цунами в регионе», — говорится в сообщении. По данным Геологической службы США, землетрясение произошло на глубине 35 км. Ранее ведомство оценило магнитуду на уровне 7,2. Эпицентр подземных толчков располагался в 91 км к юго-востоку от населенного пункта Перривилл.
На Камчатке, находящейся недалеко от Аляски, угрозу цунами не объявили, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. Утром 29 июля в акватории Камчатского залива было зарегистрировано «неощущаемое сейсмособытие» магнитудой 4,4. Подземный толчок произошел на глубине 40 км. Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 154 км юго-восточнее поселка Усть-Камчатска.
«Землетрясение, произошедшее у берегов Аляски 29 июля 2021 г., на территории Камчатского края не ощущалось. Угрозы цунами нет», – подчеркнули в ведомстве.