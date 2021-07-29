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Власти объявили угрозу цунами после мощного землетрясения у берегов Аляски

Ведомости

Землетрясение магнитудой 8,2 произошло у берегов Аляски, в регионе объявлена угроза цунами, передает Reuters.

«Землетрясение магнитудой 8,2 обрушилось на полуостров Аляска поздно вечером в среду, что привело к предупреждению о цунами в регионе», — говорится в сообщении. По данным Геологической службы США, землетрясение произошло на глубине 35 км. Ранее ведомство оценило магнитуду на уровне 7,2. Эпицентр подземных толчков располагался в 91 км к юго-востоку от населенного пункта Перривилл.

На Камчатке, находящейся недалеко от Аляски, угрозу цунами не объявили, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. Утром 29 июля в акватории Камчатского залива было зарегистрировано «неощущаемое сейсмособытие» магнитудой 4,4. Подземный толчок произошел на глубине 40 км. Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 154 км юго-восточнее поселка Усть-Камчатска.

«Землетрясение, произошедшее у берегов Аляски 29 июля 2021 г., на территории Камчатского края не ощущалось. Угрозы цунами нет», – подчеркнули в ведомстве.

Ранее по теме: В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,2

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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