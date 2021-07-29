Актера Владимира Стеклова госпитализировали с коронавирусом
Народного артиста России Владимира Стеклова госпитализировали с коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Московского современного художественного театра (МСХТ) Руслана Банковского.
«Он госпитализирован вчера, состояние средней тяжести. Коронавирус», — сказал Банковский. Он уточнил, что артист почувствовал недомогание 27 июля. По данным Mash, Стеклова госпитализировали в больницу имени Филатова с 50% поражением легких.
Владимиру Стеклову 73 года. Он родился 3 января 1948 г. в Караганде. Окончил Астраханское театральное училище. В настоящее время является художественным руководителем Московского современного художественного театра. Снялся более чем в 160 фильмах и сериалах. Среди них – «Криминальный квартет», «Чужая Белая и Рябой», «Разорванный круг», «Бомж», «Тайный знак».