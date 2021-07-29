Актера Владимира Стеклова госпитализировали с коронавирусом

Владимиру Стеклову 73 года. Он родился 3 января 1948 г. в Караганде. Окончил Астраханское театральное училище. В настоящее время является художественным руководителем Московского современного художественного театра. Снялся более чем в 160 фильмах и сериалах. Среди них – «Криминальный квартет», «Чужая Белая и Рябой», «Разорванный круг», «Бомж», «Тайный знак».