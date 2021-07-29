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Актера Владимира Стеклова госпитализировали с коронавирусом

Ведомости

Народного артиста России Владимира Стеклова госпитализировали с коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Московского современного художественного театра (МСХТ) Руслана Банковского.

«Он госпитализирован вчера, состояние средней тяжести. Коронавирус», — сказал Банковский. Он уточнил, что артист почувствовал недомогание 27 июля. По данным Mash, Стеклова госпитализировали в больницу имени Филатова с 50% поражением легких.

Владимиру Стеклову 73 года. Он родился 3 января 1948 г. в Караганде. Окончил Астраханское театральное училище. В настоящее время является художественным руководителем Московского современного художественного театра. Снялся более чем в 160 фильмах и сериалах. Среди них – «Криминальный квартет», «Чужая Белая и Рябой», «Разорванный круг», «Бомж», «Тайный знак».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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