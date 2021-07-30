В России начнут использовать трудовые книжки нового образца с 2023 года
Трудовые книжки нового образца начнут использоваться в России с 1 января 2023 г., такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«С 1 января 2023 г. в России начнут использоваться трудовые книжки нового образца», — говорится в сообщении пресс-службы правительства. При этом россияне смогут пользоваться прежними трудовыми книжками. Бланки и вкладыши старого образца также будут действительны.
Ранее Минтруд скорректировал форму бланка трудовой книжки и обновил инструкции по ее ведению и хранению. В частности, из них были исключены некоторые устаревшие положения, регламентирующие способы заполнения бланков и учет книжек работодателем. Право выбора между бумажной и электронной трудовыми книжками было предоставлено работникам с прошлого года, а с 2021 г. появилась возможность включать в электронный документ записи о местах работы за весь трудовой стаж, напомнили в правительстве.