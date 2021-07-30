В России начнут использовать трудовые книжки нового образца с 2023 года

Ранее Минтруд скорректировал форму бланка трудовой книжки и обновил инструкции по ее ведению и хранению. В частности, из них были исключены некоторые устаревшие положения, регламентирующие способы заполнения бланков и учет книжек работодателем. Право выбора между бумажной и электронной трудовыми книжками было предоставлено работникам с прошлого года, а с 2021 г. появилась возможность включать в электронный документ записи о местах работы за весь трудовой стаж, напомнили в правительстве.