Минтруд намерен изменить трудовые книжки с 2023 года

Отмечается, что трудовые книжки старого образца останутся действительными, и менять их не потребуется. Работодатель по-прежнему будет обязан вести трудовую на каждого сотрудника и вносить в нее сведения о работнике, выполняемой им работе, переводе на другую постоянную работу, сведения о награждении за успехи в работе, а также об увольнении.