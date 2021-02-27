Минтруд намерен изменить трудовые книжки с 2023 года
Минтруд России подготовил пакет документов, предполагающих введение с 2023 г. новой формы трудовой книжки, а также обновленного порядка ее ведения и хранения, пишет «Российская газета».
Отмечается, что трудовые книжки старого образца останутся действительными, и менять их не потребуется. Работодатель по-прежнему будет обязан вести трудовую на каждого сотрудника и вносить в нее сведения о работнике, выполняемой им работе, переводе на другую постоянную работу, сведения о награждении за успехи в работе, а также об увольнении.
В июле 2020 г. премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое ввело возможность устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой с января 2021 г. Закон о переходе на электронные трудовые книжки вступил в силу с 1 января 2020 г., работники должны были решить, какой формат документа им больше подходит, до 31 декабря.