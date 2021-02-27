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Минтруд намерен изменить трудовые книжки с 2023 года

Ведомости

Минтруд России подготовил пакет документов, предполагающих введение с 2023 г. новой формы трудовой книжки, а также обновленного порядка ее ведения и хранения, пишет «Российская газета».

Отмечается, что трудовые книжки старого образца останутся действительными, и менять их не потребуется. Работодатель по-прежнему будет обязан вести трудовую на каждого сотрудника и вносить в нее сведения о работнике, выполняемой им работе, переводе на другую постоянную работу, сведения о награждении за успехи в работе, а также об увольнении.

В июле 2020 г. премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое ввело возможность устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой с января 2021 г. Закон о переходе на электронные трудовые книжки вступил в силу с 1 января 2020 г., работники должны были решить, какой формат документа им больше подходит, до 31 декабря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных