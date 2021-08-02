Гимнастка Мельникова завоевала бронзу на Олимпиаде
Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль в вольных упражнениях по гимнастике, сообщили «РИА Новости».
Мельникова получила 14,166 балла за выступление. Японка Маи Мураками получила столько же баллов и также завоевала бронзу. Золотую медаль получила американка Джейд Кэри, серебряную – итальянка Ванесса Феррари.
Российская гимнастка выиграла третью медаль на Олимпийских играх в Токио. Ранее Мельникова завоевала золото в командном первенстве и бронзу в личном многоборье.
Россия занимает пятое место в медальном зачете Олимпийских игр. Спортсмены завоевали 12 золотых, 20 серебряных и 15 бронзовых медалей.
Летние Олимпийские игры проходят в Токио с 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии коронавируса их перенесли с лета 2020 на 2021 г. Игры должны стать самыми масштабными по числу видов спорта и по категориям – 33 и 339 соответственно. На соревнования не пустят болельщиков из-за рубежа. Большинство игр пройдут без зрителей.