Гимнаст Нагорный завоевал бронзу на Олимпийских играх
Российский гимнаст Никита Нагорный завоевал бронзовую медаль в упражнениях на перекладине на Олимпиаде в Токио, сообщили «РИА Новости».
Нагорный получил 14,533 балла за свое выступление. Золото в упражнении выиграл японец Даики Хасимото с результатом 15,066 балла, серебро у хорвата Тина Србича – 14,900 балла.
Ранее спортсмен выиграл золото в составе сборной России в командном первенстве и бронзу в личном многоборье.
Российская сборная по спортивной гимнастике заняла второе место в медальном зачете Олимпиады. Первое место заняли спортсмены из Китая, третье – из США. Россияне завоевали две золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали в спортивной гимнастике.
Россия находится на шестом месте в общем медальном зачете Олимпиады. Сборная выиграла 12 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых медалей.