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Гимнаст Нагорный завоевал бронзу на Олимпийских играх

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Российский гимнаст Никита Нагорный завоевал бронзовую медаль в упражнениях на перекладине на Олимпиаде в Токио, сообщили «РИА Новости».

Нагорный получил 14,533 балла за свое выступление. Золото в упражнении выиграл японец Даики Хасимото с результатом 15,066 балла, серебро у хорвата Тина Србича – 14,900 балла.

Ранее спортсмен выиграл золото в составе сборной России в командном первенстве и бронзу в личном многоборье.

Российская сборная по спортивной гимнастике заняла второе место в медальном зачете Олимпиады. Первое место заняли спортсмены из Китая, третье – из США. Россияне завоевали две золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали в спортивной гимнастике.

Россия находится на шестом месте в общем медальном зачете Олимпиады. Сборная выиграла 12 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых медалей.

Ранее по теме: Российские волейболисты вышли в полуфинал Олимпийских игр

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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