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Россиянин Шубенков снялся с соревнований в Токио из-за травмы

Ведомости

Российский легкоатлет Сергей Шубенков получил травму во время разминки перед квалификационным забегом на 110 м с барьерами и снялся с Олимпиады, сообщил ТАСС со ссылкой на тренера спортсмена Сергея Клевцова.

«Конечно, мы очень разочарованы, но говорить, что ничего не предвещало травмы, тоже нельзя. Это травма хроническая. Просто он сейчас бежал через барьер, и все так резко произошло, пока неясно, что с ним, нужна диагностика. Больше комментировать пока нечего», — сказал тренер.

Пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики Алла Глущенко сообщила агентству, что у Шубенкова подозрение на разрыв ахиллова сухожилия.

Шубенков стал чемпионом мира в 2015 году и чемпионом Европы в 2012 и 2014 годах. В 2013 году он выиграл чемпионат Европы в помещении в беге на 60 м с барьерами. На Олимпийских играх в Лондоне Шубенков занял 12 место. Также спортсмен выиграл две серебряные медали на чемпионате мира в Лондоне в 2017 году и в Катаре в 2019 году и бронзу на мировом первенстве в Москве в 2013 году.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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