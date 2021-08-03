Россиянин Шубенков снялся с соревнований в Токио из-за травмы

Шубенков стал чемпионом мира в 2015 году и чемпионом Европы в 2012 и 2014 годах. В 2013 году он выиграл чемпионат Европы в помещении в беге на 60 м с барьерами. На Олимпийских играх в Лондоне Шубенков занял 12 место. Также спортсмен выиграл две серебряные медали на чемпионате мира в Лондоне в 2017 году и в Катаре в 2019 году и бронзу на мировом первенстве в Москве в 2013 году.