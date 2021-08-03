Россиянин Шубенков снялся с соревнований в Токио из-за травмы
Российский легкоатлет Сергей Шубенков получил травму во время разминки перед квалификационным забегом на 110 м с барьерами и снялся с Олимпиады, сообщил ТАСС со ссылкой на тренера спортсмена Сергея Клевцова.
«Конечно, мы очень разочарованы, но говорить, что ничего не предвещало травмы, тоже нельзя. Это травма хроническая. Просто он сейчас бежал через барьер, и все так резко произошло, пока неясно, что с ним, нужна диагностика. Больше комментировать пока нечего», — сказал тренер.
Пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики Алла Глущенко сообщила агентству, что у Шубенкова подозрение на разрыв ахиллова сухожилия.
Шубенков стал чемпионом мира в 2015 году и чемпионом Европы в 2012 и 2014 годах. В 2013 году он выиграл чемпионат Европы в помещении в беге на 60 м с барьерами. На Олимпийских играх в Лондоне Шубенков занял 12 место. Также спортсмен выиграл две серебряные медали на чемпионате мира в Лондоне в 2017 году и в Катаре в 2019 году и бронзу на мировом первенстве в Москве в 2013 году.