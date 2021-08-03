Сборная России по водному поло вышла в полуфинал Олимпиады
Женская сборная России по водному поло победила команду Австралии и вышла в полуфинал Олимпиады в Токио, сообщили «РИА Новости».
Игра закончилась со счетом 9:8 (4:2, 2:2, 2:2, 1:2). Самыми результативными игроками российской команды стали Алена Сержантова, Анастасия Симанович и Надежда Глызина, которые забросили по два мяча.
В полуфинале россиянки сыграют со сборной США. В другой игре полуфинала встретятся команды Испании и Венгрии.
Россия находится на пятом месте в общем медальном зачете Олимпиады. Сборная выиграла 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых медалей.