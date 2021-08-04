Лавров прокомментировал ситуацию с регистрацией «Спутника V» в Евросоюзе

«По нашей информации, замечаний (у ЕМА. — прим.ред.) к самой вакцине и степени её эффективности нет. Исходим из того, что вопрос находится в плоскости деполитизированного и профессионального диалога между профильными структурами», — сказал Лавров. Он признал, что имеют место «необоснованные выпады ряда западных стран против российских вакцин», однако на них своевременно даются ответы Российским фондом прямых инвестиций, а также экспертами и разработчиками вакцины.