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Лавров прокомментировал ситуацию с регистрацией «Спутника V» в Евросоюзе

Ведомости

У Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) нет замечаний к российской вакцине от коронавируса «Спутник V», заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Комсомольская правда», опубликованном на сайте ведомства.

«По нашей информации, замечаний (у ЕМА. — прим.ред.) к самой вакцине и степени её эффективности нет. Исходим из того, что вопрос находится в плоскости деполитизированного и профессионального диалога между профильными структурами», — сказал Лавров. Он признал, что имеют место «необоснованные выпады ряда западных стран против российских вакцин», однако на них своевременно даются ответы Российским фондом прямых инвестиций, а также экспертами и разработчиками вакцины. 

«В настоящее время вакцина "Спутник V" проходит т.н. «последовательную экспертизу» в EMA. Сотрудники EMA находятся в прямом рабочем контакте с представителями Минздрава и Минпромторга России», — сказал Лавров. Тем не менее, по его совам, России приходится иметь дело с ситуацией, когда Еврокомиссия «изначально ограничила круг «избранных» поставщиков только компаниями из ЕС, США и Великобритании».

Ранее сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью изданию RDN заявила, что производитель российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не предоставил в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) достаточно данных о безопасности препарата для его одобрения в ЕС. По словам Фон дер Ляйен, это «вызывает вопросы»ю.

До этого в официальном аккаунте вакцины в Twitter сообщили, что Еврокомиссия признала сертификаты о вакцинации Сан-Марино, в котором используется «Спутник V». Представитель ЕК заявил ТАСС, что признание ковид-сертификатов республики не означает одобрения в ЕС «Спутника V». По его данным, каждая страна Евросоюза должна самостоятельно решить, признавать ли на своей территории сертификаты о вакцинации тех, кто привит российским «Спутником V».

Первой страной ЕС, принявшей решение не ждать постановления европейского регулятора и одобрившей использование «Спутника V» на национальном уровне, стала Венгрия, затем это сделала Словакия. В середине июля Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) допускал, что российскую вакцину могут зарегистрировать в Евросоюзе осенью.

Ранее по теме: Глава Еврокомиссии заявила о недостатке данных для одобрения «Спутника V» в ЕС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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