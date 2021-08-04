Лавров прокомментировал ситуацию с регистрацией «Спутника V» в Евросоюзе
У Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) нет замечаний к российской вакцине от коронавируса «Спутник V», заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Комсомольская правда», опубликованном на сайте ведомства.
«По нашей информации, замечаний (у ЕМА. — прим.ред.) к самой вакцине и степени её эффективности нет. Исходим из того, что вопрос находится в плоскости деполитизированного и профессионального диалога между профильными структурами», — сказал Лавров. Он признал, что имеют место «необоснованные выпады ряда западных стран против российских вакцин», однако на них своевременно даются ответы Российским фондом прямых инвестиций, а также экспертами и разработчиками вакцины.
«В настоящее время вакцина "Спутник V" проходит т.н. «последовательную экспертизу» в EMA. Сотрудники EMA находятся в прямом рабочем контакте с представителями Минздрава и Минпромторга России», — сказал Лавров. Тем не менее, по его совам, России приходится иметь дело с ситуацией, когда Еврокомиссия «изначально ограничила круг «избранных» поставщиков только компаниями из ЕС, США и Великобритании».
Ранее сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью изданию RDN заявила, что производитель российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не предоставил в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) достаточно данных о безопасности препарата для его одобрения в ЕС. По словам Фон дер Ляйен, это «вызывает вопросы»ю.
До этого в официальном аккаунте вакцины в Twitter сообщили, что Еврокомиссия признала сертификаты о вакцинации Сан-Марино, в котором используется «Спутник V». Представитель ЕК заявил ТАСС, что признание ковид-сертификатов республики не означает одобрения в ЕС «Спутника V». По его данным, каждая страна Евросоюза должна самостоятельно решить, признавать ли на своей территории сертификаты о вакцинации тех, кто привит российским «Спутником V».
Первой страной ЕС, принявшей решение не ждать постановления европейского регулятора и одобрившей использование «Спутника V» на национальном уровне, стала Венгрия, затем это сделала Словакия. В середине июля Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) допускал, что российскую вакцину могут зарегистрировать в Евросоюзе осенью.