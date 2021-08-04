Глава Еврокомиссии заявила о недостатке данных для одобрения «Спутника V» в ЕС
Производитель российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не предоставил в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) достаточно данных о безопасности препарата для его одобрения в ЕС, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью изданию RDN.
«Вокруг "Спутника" стало очень тихо. Заявление в ЕМА есть уже давно. Но до сих пор производителю не удалось предоставить достаточно достоверных данных для доказательства безопасности. Это вызывает вопросы», — сказала глава ЕК.
Ранее в официальном аккаунте вакцины в Twitter сообщили, что Еврокомиссия признала сертификаты о вакцинации Сан-Марино, в котором используется «Спутник V». Представитель ЕК заявил ТАСС, что признание ковид-сертификатов республики не означает одобрения в ЕС «Спутника V». По его данным, каждая страна Евросоюза должна самостоятельно решить, признавать ли на своей территории сертификаты о вакцинации тех, кто привит российским «Спутником V», писал ТАСС.
Первой страной ЕС, принявшей решение не ждать постановления европейского регулятора и одобрившей использование «Спутника V» на национальном уровне, стала Венгрия, затем это сделала Словакия. В середине июля Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) допускал, что российскую вакцину могут зарегистрировать в Евросоюзе осенью.