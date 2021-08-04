Россияне к концу года смогут регистрировать права на недвижимость за сутки
Росреестр проводит пилотный проект в Подмосковье по электронной регистрации сделок с квартирами за 24 часа, к концу года планируется распространить проект на все регионы, сообщил руководитель ведомства Олег Скуфинский в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Трансляция встречи велась на телеканале «Россия 24».
«Хочу подчеркнуть, что это в пять раз меньше нормативного срока. На сегодня мы уже зарегистрировали с мая права на более 10 000 квартир и планируем до конца года распространить этот пилотный проект на все регионы страны», — рассказал Скуфинский.
Он добавил, что в мае Росреестр запустил услугу по получению трех самых популярных выписок из ЕГРН на Госуслугах. К концу 2021 года планируется выдавать через Госуслуги все виды выписок. К 2022 году ведомство хочет обеспечить также регистрацию прав кадастрового учета на портале. Скуфинский отметил, что теперь граждане смогут зарегистрировать свои права на недвижимость в МФЦ в любом регионе.
В сентябре этого года в Госдуму на рассмотрение внесут законопроект об амнистии самостроев, построенных до 1998 г. Законопроект уже обсуждался в марте 2021 г. в Совете Федерации при участии профильных ведомств — Минстроя, Росреестра, а также глав регионов. Росреестр тогда предложил безвозмездно передавать участки под объектами-самостроями в собственность живущим в них людям.