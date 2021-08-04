Россияне к концу года смогут регистрировать права на недвижимость за сутки

Он добавил, что в мае Росреестр запустил услугу по получению трех самых популярных выписок из ЕГРН на Госуслугах. К концу 2021 года планируется выдавать через Госуслуги все виды выписок. К 2022 году ведомство хочет обеспечить также регистрацию прав кадастрового учета на портале. Скуфинский отметил, что теперь граждане смогут зарегистрировать свои права на недвижимость в МФЦ в любом регионе.