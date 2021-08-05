«Известия» узнали об эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» на 79%

«На 42-й день после вакцинации «ЭпиВакКороной» антитела IgG к коронавирусу были найдены у 79% привитых добровольцев и 11,6% человек из группы плацебо», – говорится в сообщении. Речь идет об иммунологической эффективности вакцины, ее не следует путать с эпидемиологической, которая высчитывается по особой формуле, объяснила заместитель руководителя центра «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих. «Когда же говорят про эффективность вакцины, имеют в виду именно ее эпидемиологическую эффективность», – отметила она.