«Известия» узнали об эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» на 79%
Иммунологическая эффективность российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанной центром «Вектор», составляет 79%, сообщают «Известия» со ссылкой на обзор контроля качества третьей фазы клинических испытаний препарата.
«На 42-й день после вакцинации «ЭпиВакКороной» антитела IgG к коронавирусу были найдены у 79% привитых добровольцев и 11,6% человек из группы плацебо», – говорится в сообщении. Речь идет об иммунологической эффективности вакцины, ее не следует путать с эпидемиологической, которая высчитывается по особой формуле, объяснила заместитель руководителя центра «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих. «Когда же говорят про эффективность вакцины, имеют в виду именно ее эпидемиологическую эффективность», – отметила она.
Исследование проводилось в независимой контрактной исследовательской организации – «Клиникал ресерч лаборатори» (КРЛаб). Специалисты лаборатории также получили данные об антителах IgM, которые вырабатываются во время активного COVID-19. Они не обнаружены у 99,4% из числа привитых и у 98,9% получивших плацебо. «Это говорит о том, что «ЭпиВакКорона» никого не инфицирует», – подчеркивает издание. По результатам независимой проверки вакцина признана безопасной и эффективной.
В России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса – «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КоВивак» и «Спутник лайт». Массовая вакцинация от коронавируса в стране стартовала в январе. Позже в нескольких регионах была введена обязательная вакцинация для работников ряда сфер.