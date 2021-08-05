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«Известия» узнали об эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» на 79%

Ведомости

Иммунологическая эффективность российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанной центром «Вектор», составляет 79%, сообщают «Известия» со ссылкой на обзор контроля качества третьей фазы клинических испытаний препарата.

«На 42-й день после вакцинации «ЭпиВакКороной» антитела IgG к коронавирусу были найдены у 79% привитых добровольцев и 11,6% человек из группы плацебо», – говорится в сообщении. Речь идет об иммунологической эффективности вакцины, ее не следует путать с эпидемиологической, которая высчитывается по особой формуле, объяснила заместитель руководителя центра «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих. «Когда же говорят про эффективность вакцины, имеют в виду именно ее эпидемиологическую эффективность», – отметила она.

Исследование проводилось в независимой контрактной исследовательской организации – «Клиникал ресерч лаборатори» (КРЛаб). Специалисты лаборатории также получили данные об антителах IgM, которые вырабатываются во время активного COVID-19. Они не обнаружены у 99,4% из числа привитых и у 98,9% получивших плацебо. «Это говорит о том, что «ЭпиВакКорона» никого не инфицирует», – подчеркивает издание. По результатам независимой проверки вакцина признана безопасной и эффективной.

В России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса – «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КоВивак» и «Спутник лайт». Массовая вакцинация от коронавируса в стране стартовала в январе. Позже в нескольких регионах была введена обязательная вакцинация для работников ряда сфер.

Ранее по теме: «Вектор» назвал долю заболевших COVID-19 после вакцинации «Эпиваккороной»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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