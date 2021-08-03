«Вектор» назвал долю заболевших COVID-19 после вакцинации «Эпиваккороной»

«На основе данных, полученных с начала вакцинации на территории Российской Федерации, показано, что доля заболевших через 21 день после получения второй дозы вакцины составила 0,66% для "Гамковидвак" ("Спутник V"), 0,59% для "Эпиваккороны" и 0,27% для "Ковивак"», – говорится в сообщении.