«Вектор» назвал долю заболевших COVID-19 после вакцинации «Эпиваккороной»
Заболели COVID-19 через 21 день после завершения вакцинации «Эпиваккороной» 0,59% привитых, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на центр «Вектор».
«На основе данных, полученных с начала вакцинации на территории Российской Федерации, показано, что доля заболевших через 21 день после получения второй дозы вакцины составила 0,66% для "Гамковидвак" ("Спутник V"), 0,59% для "Эпиваккороны" и 0,27% для "Ковивак"», – говорится в сообщении.
Доля заболевших среди всех, кто получил хотя бы одну дозу вакцины, составляет 0,79% для «Спутника V», 1,3% для «Эпиваккороны» и 0,93% для «Ковивака». Все зарегистрированные в России вакцины эффективно защищают от коронавируса, отметили в центре.
Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский опубликовал данные городского комитета по здравоохранению, согласно которым заболели новой коронавирусной инфекцией после завершения вакцинации от COVID-19 14 672 жителя Петербурга – 1,7% от всех привитых в городе. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что более 98% госпитализированных с коронавирусом россиян не были вакцинированы от COVID-19.
Массовая вакцинация от коронавируса в России стартовала в январе. В стране зарегистрированы четыре препарата: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». В нескольких регионах введена обязательная вакцинация для работников ряда сфер.