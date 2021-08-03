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«Вектор» назвал долю заболевших COVID-19 после вакцинации «Эпиваккороной»

Ведомости

Заболели COVID-19 через 21 день после завершения вакцинации «Эпиваккороной» 0,59% привитых, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на центр «Вектор».

«На основе данных, полученных с начала вакцинации на территории Российской Федерации, показано, что доля заболевших через 21 день после получения второй дозы вакцины составила 0,66% для "Гамковидвак" ("Спутник V"), 0,59% для "Эпиваккороны" и 0,27% для "Ковивак"», – говорится в сообщении.

Доля заболевших среди всех, кто получил хотя бы одну дозу вакцины, составляет 0,79% для «Спутника V», 1,3% для «Эпиваккороны» и 0,93% для «Ковивака». Все зарегистрированные в России вакцины эффективно защищают от коронавируса, отметили в центре.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский опубликовал данные городского комитета по здравоохранению, согласно которым заболели новой коронавирусной инфекцией после завершения вакцинации от COVID-19 14 672 жителя Петербурга – 1,7% от всех привитых в городе. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что более 98% госпитализированных с коронавирусом россиян не были вакцинированы от COVID-19.

Массовая вакцинация от коронавируса в России стартовала в январе. В стране зарегистрированы четыре препарата: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». В нескольких регионах введена обязательная вакцинация для работников ряда сфер.

Ранее по теме: Минздрав назвал долю госпитализированных непривитых пациентов с COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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