В Подмосковье задержали готовившего теракт иностранца

Ранее сообщалось, что 21-летний иностранный гражданин вступил в террористическую организацию и в июне 2021 г. разработал план теракта на территории московского региона. Он приобрел компоненты, инструменты и оборудование, необходимые для изготовления взрывчатых веществ. О противоправной деятельности мужчины узнали оперативные сотрудники, после чего он был задержан. Было возбуждено уголовное дело.