В Подмосковье задержали готовившего теракт иностранца
Задержанный в Московской области гражданин одного из соседних государств подозревается в подготовке к теракту на территории России, сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по региону.
«Он подозревается в подготовке к теракту на территории России путем подрыва самодельного взрывного устройства, а также в прохождении специального обучения в целях осуществления террористической деятельности на территории России в интересах «ИГ» (террористической группировки «Исламское государство» – запрещена в РФ)», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 21-летний иностранный гражданин вступил в террористическую организацию и в июне 2021 г. разработал план теракта на территории московского региона. Он приобрел компоненты, инструменты и оборудование, необходимые для изготовления взрывчатых веществ. О противоправной деятельности мужчины узнали оперативные сотрудники, после чего он был задержан. Было возбуждено уголовное дело.
В ходе расследования у него были изъяты мобильные телефоны, заготовка самодельного взрывного устройства и предметы для ее изготовления. В настоящий момент проводятся необходимые экспертизы. По ходатайству следователя суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.