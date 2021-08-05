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В Подмосковье задержали готовившего теракт иностранца

Ведомости

Задержанный в Московской области гражданин одного из соседних государств подозревается в подготовке к теракту на территории России, сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по региону.

«Он подозревается в подготовке к теракту на территории России путем подрыва самодельного взрывного устройства, а также в прохождении специального обучения в целях осуществления террористической деятельности на территории России в интересах «ИГ» (террористической группировки «Исламское государство» – запрещена в РФ)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 21-летний иностранный гражданин вступил в террористическую организацию и в июне 2021 г. разработал план теракта на территории московского региона. Он приобрел компоненты, инструменты и оборудование, необходимые для изготовления взрывчатых веществ. О противоправной деятельности мужчины узнали оперативные сотрудники, после чего он был задержан. Было возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования у него были изъяты мобильные телефоны, заготовка самодельного взрывного устройства и предметы для ее изготовления. В настоящий момент проводятся необходимые экспертизы. По ходатайству следователя суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее по теме: ФСБ пресекла деятельность готовившей теракты в Тюмени ячейки ИГ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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