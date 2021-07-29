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ФСБ пресекла деятельность готовившей теракты в Тюмени ячейки ИГ

Ведомости

ФСБ России пресекла деятельность ячейки сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство» (ИГ) в Тюмени, сообщает пресс-служба ведомства.

«В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий на территории Тюменской области Федеральной службой безопасности Российской Федерации вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников международной террористической организации (МТО) «Исламское государство», — сообщили в ФСБ.

В ее состав входили граждане одной из республик Центрально-Азиатского региона, которые планировали совершение диверсионно-террористических актов на объектах массового пребывания людей по указанию зарубежных эмиссаров МТО.

Главаря ячейки и его сообщника выявили в ночь с 28 на 29 июля при попытке «извлечь средства террора из заранее оборудованного на окраине г. Тюмени тайника». При попытке задержания они оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы. В результате инцидента пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет.

«В результате осмотра места происшествия и проведенных обысков по адресам проживания бандитов обнаружено и изъято: готовое к применению самодельное взрывное устройство, огнестрельное оружие и боеприпасы, а также средства связи и религиозная литература», — добавили в ведомстве.

20 июля МВД сообщило о росте числа преступлений экстремистской направленности в России: в январе — июне в стране зарегистрировали 1271 преступление террористического характера (+7,4%) и 603 преступления экстремистской направленности (+36,4%).

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении нескольких терактов в конце июня — начале июля в ряде регионов России, в том числе в Москве, которые готовили сторонники запрещенной в России террористической организации ИГ. Шесть террористов были уничтожены в результате спецопераций, а двое — задержаны. Спецоперации проводились в Москве, Астрахани и Кабардино-Балкарии.

15 апреля директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что российские спецслужбы за последние два года предотвратили 78 терактов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных