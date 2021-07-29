ФСБ пресекла деятельность готовившей теракты в Тюмени ячейки ИГ
ФСБ России пресекла деятельность ячейки сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство» (ИГ) в Тюмени, сообщает пресс-служба ведомства.
«В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий на территории Тюменской области Федеральной службой безопасности Российской Федерации вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников международной террористической организации (МТО) «Исламское государство», — сообщили в ФСБ.
В ее состав входили граждане одной из республик Центрально-Азиатского региона, которые планировали совершение диверсионно-террористических актов на объектах массового пребывания людей по указанию зарубежных эмиссаров МТО.
Главаря ячейки и его сообщника выявили в ночь с 28 на 29 июля при попытке «извлечь средства террора из заранее оборудованного на окраине г. Тюмени тайника». При попытке задержания они оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы. В результате инцидента пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет.
«В результате осмотра места происшествия и проведенных обысков по адресам проживания бандитов обнаружено и изъято: готовое к применению самодельное взрывное устройство, огнестрельное оружие и боеприпасы, а также средства связи и религиозная литература», — добавили в ведомстве.
20 июля МВД сообщило о росте числа преступлений экстремистской направленности в России: в январе — июне в стране зарегистрировали 1271 преступление террористического характера (+7,4%) и 603 преступления экстремистской направленности (+36,4%).
Ранее ФСБ сообщила о предотвращении нескольких терактов в конце июня — начале июля в ряде регионов России, в том числе в Москве, которые готовили сторонники запрещенной в России террористической организации ИГ. Шесть террористов были уничтожены в результате спецопераций, а двое — задержаны. Спецоперации проводились в Москве, Астрахани и Кабардино-Балкарии.
15 апреля директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что российские спецслужбы за последние два года предотвратили 78 терактов.