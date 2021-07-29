ФСБ пресекла деятельность готовившей теракты в Тюмени ячейки ИГ

Главаря ячейки и его сообщника выявили в ночь с 28 на 29 июля при попытке «извлечь средства террора из заранее оборудованного на окраине г. Тюмени тайника». При попытке задержания они оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы. В результате инцидента пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет.